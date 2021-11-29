حبس المتهم بسب وقذف ياسمين صبري عام مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه

حصلت الفنانة ياسمين صبري، على حكم قضائي من محكمة الإسكندرية الاقتصادية في القضية رقم 183 لسنة 2020، باب شرق والمقيدة برقم 456 لسنه 2021، جنح اقتصادية بتاريخ 29 11 2021، وذلك بمعاقبة المتهم أيمن إبراهيم أحمد، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10,000 جنيه وغرامة 20.000 جنيه في واقعة سب وقذف.

اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية

وقال علاء عابد محامي الفنانة ياسمين صبري، إنه تمت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية والقضائية من الحضور أمام النيابة العامة المحكمة حتى صدر الحكم.

100 مليون جنيه تعويض

وأشار إلى أنه كان قد تم الادعاء مدنيًا ضد المتهم بمبلغ 100 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، ليصدر الحكم الصادر في جلسة اليوم.

واعتبر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة في حق المتهم، قصاصا عادلًا عما اقترفه المتهم، مثمنًا دور القضاء المصري الشامخ في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس سمعة وشرف الأشخاص، على حد وصفه.