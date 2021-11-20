«حجازي» يشكر القضاء المصري على أسرع محاكمة لتعيد للمعلم هيبته

وجَّه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الشكر للقضاء المصري، وذلك في أسرع محاكمة لتعيد للمعلم هيبته بعد ثلاثة أيام من واقعة اعتداء ولي أمر ونجله التلميذ على معلم بالدقهلية.

وأضاف «حجازي» في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن القضاء المصري حكم بالحبس سنتين وغرامة مؤقته 15 ألف جنيه: «شكراً للقضاء والدولة الحفاظ على كرامة المعلم وهيبته».

كانت محكمة بلقاس الجزئية بمحافظة الدقهلية، قضت اليوم السبت، بحبس ولي أمر تلميذ عامين مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه ومبلغ 15 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت، بعد اتهامه باقتحام فصل في مدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي بقرية الملعب مركز بلقاس، وطلب من نجله أن يخلع حذاءه ويضرب المدرس به على رأسه، وهو ما فعله الابن.

تفاصيل واقعة الاعتداء على معلم

وتعود الواقعة إلى قيام «السيد ش. ا.»، 24 عاما، مدرس الدراسات الاجتماعية بالمكافأة بمدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي‏، بطلب اعتذار تلميذ عن ألفاظ بذيئة صدرت منه بحق زميل له في الفصل، ودخل ولي الأمر الفصل وأمام تلاميذ الصف السادس الابتدائي، طالب نجله بخلع حذائه وضرب المدرس على رأسه به، وتم تحرير مذكرة بتفاصيل الواقعة وعرضها على الإدارة التعليمية ببلقاس، وفي الجهة الأخرى حرر محضر بمركز شرطة بلقاس، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

نصائح للمعلمين وأولياء الأمور في اليوم العالمي للطفل

وفي سياق منفصل، قال نائب وزير التربية والتعليم، في اليوم العالمي للطفل، إن الطفل يتعلم اللغات والعلوم المختلفة داخل منظومة تعليمية تعتمد على التفكير الناقد والإبداعي، موضحا أن خلايا المخ تنمو حينما يتم استخدامها في تعلم شتى العلوم، ومشدداً على جميع الأمهات والآباء والمعلمين والعاملين على استثمار هذه الفترة الذهبية من عمر أطفالهم وإعدادهم للمستقبل وربطهم بمجتمعهم ليكونوا معتزين بذواتهم.