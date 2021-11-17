اسم مسلسل ياسمين صبري الجديد المقرر عرضه في رمضان 2022

يبحث قطاع كبير من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اسم مسلسل ياسمين صبري الجديد وموعد طرحه، بعد تصدرها تريند قوائم البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

اسم مسلسل ياسمين صبري الجديد وموعد عرضه

وسأل أحد المتابعين عن اسم مسلسل ياسمين صبري الجديد عبر خاصية «الاستوري» لترد عليه ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام» بأن مسلسلها الجديد يحمل اسم «دنيا» ومن المقرر طرحه خلال السباق الرمضاني القادم 2022.

مسلسل دنيا لياسمين صبري

مسلسل دنيا قصة وإخراج أحمد صالح وسيناريو وحوار أمجد سرى، ومن المقرر أن يتم التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في العمل خلال الفترة المقبلة لبداية التصوير قبل نهاية العام الحالي.

مسلسل ياسمين صبري الجديد دنيا يعد البطولة المطلقة الثالثة لها في دراما رمضان بعد مسلسل «حكايتي» مع أحمد صلاح حسني عام 2019 من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج، ومسلسل «فرصة ثانية» التي قدمته في السباق الرمضاني 2020.

أخر أعمال ياسمين صبري

يذكر أن أخر أعمالها كان مسلسل «فرصة ثانية» وشاركها بطولته أحمد مجدى، هبة مجدي، أيتن عامر، إدوارد، دياب، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى أحمد الشامى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.

كما وجه إليها متابع أخر سؤالا حول إمكانية تقديمها فيلمًا جديدًا خلال الفترة المقبلة لترد عليه: «بعد رمضان إن شاء الله».

ياسمين صبري تنفي معرفتها ببرنامج رامز قبل الحلقة

كما كشفت الفنانة ياسمين صبري حقيقة معرفتها بمشاركتها في برنامج «رامز مجنون رسمي» تقديم الفنان رامز جلال في رمضان الماضي قبل تصوير الحلقة، لتجيب بالنفي، حيث وجه إليها أحد متابعيها سؤال: «مقلب رامز اللي كان في رمضان اللي فات كنتي عارفة بالمقلب قبل ما تروحي؟» لترد عليه: «لا والله».