القصة الكاملة لمصرع مواطن مصري بالكويت.. «لغم أرضي من الغزو العراقي»

رغم مرور ما يزيد عن ثلاثين عاماً على الغزو العراقي للكويت، إلا أنّ نهاية مأساوية تعرّض لها مواطن مصري في الكويت وذلك بعدما لقي مصرعه وتفتت جسده نتيجة انفجار لغم من مخلفات الغزو في منطقة شاليهات الجليعة.

وفاة مواطن مصري بسبب انفجار لغم أرضي في الكويت

وبحسب صحيفة «الرأي» الكويتية، فإن المواطن المصري، بالغ من العمر 53 عاما، كما جرى تسجيل القضية، وأعلن مكتب التمثيل العمالي المصري في الكويت حالة الوفاة، وتمت عملية تمشيط المكان من قبل الجهات المختصة، ويشار إلى أنّ الألغام الأرضية تنتشر في مناطق عدة من دولة الكويت، وذلك كونها من مخلفات الغزو العراقي للبلاد في تسعينيات القرن الماضي، وتسبب الألغام خطرًا كبيراً على المواطنين والوافدين.

ويذكر أن الألغام قتلت العديد من المواطنين الكويتيين و الوافدين، وذلك لعدم قدرة السلطات الكويتية على معرفة أماكنها، كما أن الأمطار و السيول تدفع تلك الألغام الى الانفجار.

إجراءات السلطات الكويتية لتمشيط البلاد من الألغام الأرضية

وبحسب الصحف الكويتية، تمكنت السلطات الكويتية من إزالة ما يقرب من مليون و700 ألف لغم منذ انتهاء الغزو العراقي للكويت، فيما لا يزال أكثر من 350 ألف لغم مزروع في أماكن مجهولة تشكل خطرا على المواطنين، حيث تقوم وزارة الدفاع الكويتية بمشط عدة مواقع لانتشال الألغام منها أو تفجيرها.

وفيات مشابهة فى الكويت

و كان مكتب التمثيل العمالي المصري بالكويت، أعلن، فى يوليو 2020، وفاة مواطن مصرى يدعى إبراهيم رجب محمد إبراهيم عن عمر ناهز 32 عاما، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الغزو العراقي.

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، أضاف المكتب في بيان، إن المواطن متزوج و لديه 3 أبناء، و كان يعمل حارس أمن في شركة للخدمات الأمنية، كما اوضح تقرير الوفاة أنها ناتجة عن انفجار لغم أرضي في أسفل الجسم، ما أدى إلى إصابته بجروح مميتة في منطقة البطن والقدم.

كما توصلت السلطات المصرية مع مسئولى الشركة في الكويت التي كان يعمل بها المتوفى لإتمام صرف المستحقات التأمينية الخاصة بيه.