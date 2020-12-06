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محمود مسلم

مقتل 18 مسلحا وإبطال ألغام مضادة للأفراد والسيارات في قندهار الأفغانية

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(وكالات)
03:22 م | الأحد 06 ديسمبر 2020
عناصر من حركة طالبان الأفغانية

عناصر من حركة طالبان الأفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم، مقتل ما لا يقل عن 18 مسلحا في مقاطعة قندهار بجنوب البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وأشارت الوزراة الأفغانية، في بيان نشرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إلى أن "18 مسلحا قتلوا، خلال العمليات التي غطت أجزاء من مناطق داند وجيلاي ومارود منذ يوم أمس السبت"، موضحة أنه "جرى العثور على ألغام مضادة للأفراد والسيارات وإبطال مفعولها".

ولم تعلق حركة "طالبان"، التي تنشط في أجزاء من مقاطعة قندهار، على هذه العمليات حتى الآن.

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