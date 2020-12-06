مقتل 18 مسلحا وإبطال ألغام مضادة للأفراد والسيارات في قندهار الأفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم، مقتل ما لا يقل عن 18 مسلحا في مقاطعة قندهار بجنوب البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وأشارت الوزراة الأفغانية، في بيان نشرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إلى أن "18 مسلحا قتلوا، خلال العمليات التي غطت أجزاء من مناطق داند وجيلاي ومارود منذ يوم أمس السبت"، موضحة أنه "جرى العثور على ألغام مضادة للأفراد والسيارات وإبطال مفعولها".

ولم تعلق حركة "طالبان"، التي تنشط في أجزاء من مقاطعة قندهار، على هذه العمليات حتى الآن.