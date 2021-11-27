الكويت توقف الرحلات التجارية المباشرة مع 9 دول أفريقية بسبب «أوميكرون»

‎أعلنت دولة الكويت إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة مع كل من جنوب إفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو وإسواتيني وزامبيا وملاوي، باستثناء طائرات الشحن بسبب متحوِّر كورونا الجديد المعروف باسم سلالة «أوميكرون».

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن بيان الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية: «إن الحجر المؤسسي يطبق على المواطنين القادمين من تلك الدول المذكورة لمدة سبعة أيام مع عمل فحص عند الوصول وفي اليوم السادس من الحجر».

تطبيق حجر 7 أيام على القادمين من 9 دول

وأضافت أنه يمنع دخول الكويت للمقيمين القادمين من تلك الدول ما لم يقيموا خارج هذه الدول مدة 14 يوما على الأقل.

ودعت المواطنين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة، وخصوصًا الدول التي ظهرت فيها السلالة المتحورة الجديدة للفيروس.