أعلن الفنان منير مكرم، عن وفاة والد المنتج طارق الشيمي، وكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يقول: «الدوام لله والده المنتج طارق الشيمي».

طارق الشيمي وإنتاج 22 عملا فنيا

يذكر أن طارق الشيمي، شارك في حوالي 22 عملا فنيا، مدير إنتاج، ومنها: «العمة نور»، «القتل اللذيذ»، «أيام السادات»، «بونو بونو»، «البحر بيضحك ليه»، «سواق الهانم»، «ضد الحكومة»، «الهروب»، «بطل من ورق»، «زوجة رجل مهم»، «نواعم».