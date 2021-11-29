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محمود مسلم

وفاة والد المنتج طارق الشيمي

كتب:

أبانوب رجائي
09:44 م | الإثنين 29 نوفمبر 2021
طارق الشيمي

طارق الشيمي

أعلن الفنان منير مكرم، عن وفاة والد المنتج طارق الشيمي، وكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يقول: «الدوام لله والده المنتج طارق الشيمي». 

طارق الشيمي وإنتاج 22 عملا فنيا

يذكر أن طارق الشيمي، شارك في حوالي 22 عملا فنيا، مدير إنتاج، ومنها: «العمة نور»، «القتل اللذيذ»، «أيام السادات»، «بونو بونو»، «البحر بيضحك ليه»، «سواق الهانم»، «ضد الحكومة»، «الهروب»، «بطل من ورق»، «زوجة رجل مهم»، «نواعم».

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