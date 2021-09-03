منير مكرم لـ«الوطن»: ماهر سليم أستاذي وخيره عليا

حرص الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، على أن يكون أول الحضور في عزاء الفنان الراحل ماهر سليم والمقام حاليا بمسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم، حيث تتلقى العزاء أسرة الراحل.

وقال منير مكرم، لـ«الوطن»: «لكل أجل كتاب، والبركة في ابنه مصطفى وإخواته، وزوجته مدام سمية أختنا العزيزة وزميلتي في المسرح الكوميدي».

وأضاف مكرم «ماهر أستاذي وخيره عليا، أول مشهد في التمثيل لي كان أمامه، وربنا يرحمه، وهذا أمر الله وكل واحد بييجي بميعاد، وربنا يصبر أهله والدوام لله، كنت معاه يوم بيوم منذ مرضه، والموضوع لا يوجد له علاقة بالمرض، الموضوع إن لكل أجل كتاب، فربنا يعزيه ويعزينا».

وفاة ماهر سليم

وكان الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنان ماهر سليم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال مكرم: «الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

بينما قالت ابنته عبر حسابها على فيسبوك: «بابا مات».

وفي نفس السياق، قالت الفنانة مريم سعيد صالح: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله الفنان القدير ماهر سليم.. ادعوا له بالرحمة ويجعله من أهل الجنة وأن يصبر أهله ومحبيه».