قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.. تعطيل الدراسة في هذه الحالة

في ظل انتشار متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعد من أبرز القوانين التي تمت مناقشتها في المجلس.

قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

ونص قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية على منح إجازة دراسية وتعطيل الدراسة في حال الإعلان عن تفشي الأوبئة، بهدف مواجهة خطرها وحماية المواطن والحفاظ على صحته، كما حدد القانون المسؤولين عن اتخاذ قرار إعطاء الإجازة في حال انتشار الأوبئة، وهم رئيس مجلس الوزراء أو من يقوم مقامه، كما أن له الحق في تحديد مدة الإجازة للعاملين، حسب رؤيته للحالة الصحية للبلاد.

إجازة استثنائية في قانون الأوبئة والجوائز الصحية

وحدد قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مدة سريان القرارات التي تتخذها اللجنة المشكلة لمواجهة الأوبئة بحيث لا تزيد عن 365 يوما، كما يشترط عرض القرارات التي يتم اتخاذها، ويُشترط عرض تلك القرارات على مجلس النواب، خلال أسبوع، وفي حال كان المجلس غير قائما، يتم عرض القرارات على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وشمل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، عددا من الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل اللجنة المشكلة، في حال وقوع جائحة صحية، وهي تتضمن: تقييد حرية الأفراد لفترة محددة، في التنقل أو التواجد في أوقات معينة، سواء في مناطق محددة أو على مستوى الجمهورية، إلى جانب منع تواجد المواطنين في دور العبادة والأماكن الملحقة.

تعطيل الدراسة بسبب الجوائح الصحية

ونص قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، على استخدام مقار بعض الأماكن المملوكة للدولة، كمستشفيات ميدانية مؤقتة، مثل المدارس ومراكز الشباب وغيرها، كما تناول القانون تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة، وهذا بهدف منع استغلال المرضى في حالة تفشي الأوبئة، وتعطيل الدراسة بالدولة أو المنطقة التي تم إعلان قرار الجوائح بها، ويشمل القرار المدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية، كما يشمل أيضا أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

قانون الأوبئة والجوائح الصحية يحدد إجراءات الحجر الصحي

وعن كل ما تريد معرفته عن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، فقد ألزم القادمين من الخارج للبلاد، بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، والمواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية.

كما حدد قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، طريقة جمع التبرعات المالية، وتحديد قواعد للإنفاق منها لمواجهة الأزمة.