السيسي: نسعى لاستكمال تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، سعيًا لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري، وهو الأمر الذي يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية للربط القاري بين الدول الأفريقية، وهو ما نتطلع لتحقيقه من خلال الشراكة الفاعلة مع الصين لتنفيذ هذا التوجه.

السيسي: نسعى للتوسع في التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية

وأضاف «السيسي»، خلال مشاركته في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة الرئيس الصيني، شي جين بينج، وعدد من السادة الرؤساء الأفارقة، أن مصر ستسعى لتحقيق هذا الأمر، في ظل رئاستها الحالية لتجمع الكوميسا، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص الأفريقي ونظيره في الدول الصديقة، والتوسع في مجالات التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.

وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن المنتدى شهد مناقشة سبل ترسيخ الشـراكة البناءة بين القارة الأفريقية والصين، بما فيها التنسيق والتشاور، فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها الجانبان في سبيل التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.

السيسي: يجب مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة الاقتصادية

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أهمية منتدى التعاون الصيني الأفريقي، في تعزيز التكاتف والتضامن المشترك، المبني على تحقيق المصالح والمكاسب المتبادلة بين الجانبين، لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا عل معدلات النمو الاقتصادي.

وشدد السيسي، على أن التعافي الاقتصادي من الجائحة، يتطلب تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بشكل يعود بالفائدة على مختلف شعوب القارة، بما في ذلك تخفيف الديون المتراكمة، فضلا عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة الاقتصادية.