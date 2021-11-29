«الصحة»: استقبلنا 11 شخصا قادما من جنوب أفريقيا «مسحتهم سلبية»

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر استقبلت اليوم 11 شخصًا قادمين من جنوب أفريقيا، جاؤوا عبر «الترانزيت»، وكانت نتيجة المسحة الخاصة بهم سلبية، ولا يُستبعد ظهور حالات إيجابية بينهم الأيام المقبلة، كاشفًا عن طريقة التعامل مع أي حالة تثبت إيجابية إصابتها من القادمين من جنوب أفريقيا، إذ ذكر أنه إذا كانت الحالة مصرية، يتم حجزها في المستشفى، ووضعها تحت الرقابة الشديدة، أما إذا كانت الحالة غير مصرية، يتم إعادتها إلى الجهة القادمة منها.

لم يتم حتى الآن رصد أي حالة مصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه لم يتم حتى الآن رصد أي حالة مصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي ظهر في جنوب أفريقيا «أوميكرون»، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع منع دخول المتحور الجديد، وأن الدول تتخذ الإجراءات للحد من انتشاره حال ظهوره على أراضيها، مؤكدًا أنه بداية من الغد سيتم فتح موقع تسجيل الأطفال للحصول على لقاح كورونا، ومن ثم تحديد أقرب مكان للطفل ويذهب معه ولي الأمر.

تطعيم الأطفال بلقاح فايزر هدفه توسيع دائرة الوقاية والحماية

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن تطعيم الأطفال بلقاح فايزر هدفه توسيع دائرة الوقاية والحماية، ويشترط موافقة ولي أمر الطالب على إعطائه اللقاح.