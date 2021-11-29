الصحة العالمية: ليس لدينا معلومات كافية عن متحور «أوميكرون»

قال الدكتور أحمد المنذري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا، لم يتم الحصول على معلومات كافية عنه، لذا يتم دراسته لمعرفة سرعة انتشاره ونسب دخول المصابين به إلى المستشفيات، مبينًا أن الطفرات الحادثة في الفيروس كثيرة وهذا ما جعل القائمين على الأنظمة الطبية قلقين بشأن هذا المتحور.

الشركات المصنعة للقاحات تعمل على تعديل إنتاجها

وأضاف «المنذري»، خلال مداخلية هاتفية في برنامج «مساء DMC » المذاع على فضائية «DMC» اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا تعمل على تعديل إنتاجها لكي تناسب هذا المتحور الجديد ومواجهة أيضا أي متحور جديد، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا من قبل بالفيروس تكون نسبة الإصابة لديهم بالمرض مرة أخرى أقل، وكذلك أعراض إصابتهم أقل وهي نفس الأعراض الناتجة عن السلالات السابقة.

ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، أنه يجب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة المتحورات الجديدة، وكذلك نشر اللقاحات في مختلف دول العالم من أجل تقليل انتشار الفيروس، مطالبًا بالبعد عن التجمعات لأن الجميع مقبل على فصل الشتاء الذي يتجمع فيه نسبة كبيرة من الأشخاص في أماكن مغلقة.

ظهور فيروس كورونا

وظهر فيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي بمدينة ووهان وأصبح وباءً عالميًا في مارس 2020، وتنافست الصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة لإنتاج لقاح مضاد.