«متحدث الصحة»: متحور كورونا الجديد غير موجود بمصر.. ويستحيل منعه

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزراة الصحة، اليوم، إن اللقاح المضاد لكورونا حائط الصد الأساسي للفيروس، لذا عملت الدولة على توفيره للأطفال من عمر 12 سنة، موضحا أن الدولة حريصة على توفير اللقاح للمواطنين والمقيمين على أراضيها.

جرعة الأطفال ضد كورونا

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلية هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن جرعة الأطفال مثل جرعة الكبار ولكن يتم استخدام لقاح فايزر فيها، ويتم فتح باب التسجيل لتطعيم الأطفال بداية من الغد، مشيرا إلى أن التسجيل متاح للقاح فايزر، ويجب أن يحضر ولي الأمر مع متلقي اللقاح لكي يمضي موافقة بذلك.

تنسيق بين مصر ومنظمة الصحة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن مصر على تواصل مع منظمة الصحة العالمية باستمرار؛ لمعرفة المزيد من المعلومات عن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا، وتجرى أبحاث حاليا من أجل معرفة تأثير اللقاح على هذا المتحور وسرعة انتشاره، ويستمر البحث على ذلك لمدة أسبوعين مقبلين.

سبب وجود متحور جديد

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الفيروس تحور بعد أن أصبح لا يصيب البشر بسهولة في نسخته القديمة ويحاول حاليا البقاء، مشيرا إلى أن العالم يأخذ إجراءات احترازية للقضاء على هذا الفيروس بمتحوراته الجديدة.

المتحور لم يظهر في مصر

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة أن المتحور الجديد لم يظهر في مصر ولكن مستحيل منع دخوله مصر، ومن الوارد أن يدخل في أي لحظة ولكن الدولة تحاول تقليل فرص دخوله والتعامل بشكل مبكر معه لو دخل لمنع إمكانية انتشاره في البلاد.

سبب عدم تناول اللقاح

وبيّن المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لا يوجد أمراض تمنع تلقي اللقاح بشكل عام للكبار والصغار، ولكن إذا كانت هناك حساسية مفرطة لدى الطفل أو الكبير من مكونات اللقاح لا يتم إعطاؤه له.