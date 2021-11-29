مستشار الرئيس: موافقة ولي الأمر شرط تطعيم الأطفال بلقاح فايزر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن تطعيم الأطفال من سن 12 لـ 15 عامًا بلقاحات فايزر المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» جاء من أجل توسيع دائرة الوقاية والحماية، كما أن الدولة كانت حريصة على إجراء تجارب واختبارات للتأكد من أن التطعيم المتاح لكورونا أمن.

تعميم الجرعة الثالثة يتطلب تطعيم كل الفئات

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، على قناة «etc»، أن موافقة ولي الأمر شرط تطعيم الأطفال من 12 لـ 15 عامًا بلقاح كورونا، كما أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اتخذت قرارًا بالنزول بسن التطعيم ضد كورونا إلى 12 عامًا؛ بسبب إجازة اللقاحات لتلك الفئة عالميًا، وتلقي كميات كبيرة من الجرعات، مشددا على أن تعميم الجرعة الثالثة يتطلب استكمال تطعيم كل فئات المجتمع ضد فيروس كورونا.

وجود متحورات لفيروس كورونا مسألة ليست بجديدة

من ناحية أخرى، أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، أن وجود متحورات لفيروس كورونا مسألة ليست بجديدة، «كل الفيروسات تتحور بشكل مكثف دائم، وكل ما الإنسان يقاوم الفيروس سواء مقاومة طبيعية أو دوائية أو باللقاحات يصبح لديه قدرة على التحور حتى يعيش لأنه كائن حي، لكنه مضر بنا، وسبحان الله لديه هذه القدرة العجيبة، كل شوية يعلن عن نوع جديد من المتحورات، حسب البلد الأولى التي تعلن عن التحور».

وأشار إلى أنه ما يرصد هو 1% من أعداد المتحورات الأخرى، متابعا: «أكيد في بلاد كتير عندها متحورات، لكن مش كل البلاد عندها القدرة العلمية والفنية لرصده، نحن في وباء عالمي ينتشر بسرعة، والفترة العلمية الزمنية ما بين رصد متحور أوميكرون الجديد والإعلان عنه فترة طويلة بحكم انتشار الأوبئة، ولهذا تظهر حالات كثيرة في العالم وهذا متوقع، والمعلومات عنه غير كافية وكلها احتمالات حتى الآن، هل هو أكثر فتكًا؟ محدش عارف، هل هو أقل؟ محدش عارف، هل هو متحور هيعدي زي الباقيين؟ احتمال كبير جدا، ولكن الصورة غير واضحة في العالم أجمع».