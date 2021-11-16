مستشار الرئيس: إنتاج أدوية تعالج بعض إصابات كورونا قريبا في مصر

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل وجود أدوية جديدة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقال إن هناك شركات عالمية عملت على إنتاج 3 أدوية لعلاج بعض حالات كورونا، وهي أدوية كانت تستخدم لمجابهة فيروسات سابقة، لكن حدث بها بعض التعديلات من أجل التعامل والتفاعل مع فيروس كورونا.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن هذه الأدوية لم يتم التصريح بها حتى الآن من المنظمات الطبية العالمية، كما أن تجارب هذه الأدوية السريرية والإكلينيكة لم تُنشر بعد في المجلات العالمية.

بعض هذه الأدوية سوف تصنع في مصر قريبًا

وتابع مستشار الرئيس: «كان في اجتماع أمس لمدة 4 ساعات، للحديث عن هذا الأمر، وبعض هذه الأدوية سوف تصنع في مصر قريبًا، وهي أدوية تؤخذ بالفم من أجل أن تحد من المرض شوية، ولحد دلوقتي بيقولوا أنها تقلل الحاجة لدخول المستشفيات، وقد تقلل الوفيات، وندرس هذا الأمر علميًا وإحصائيًا حتى نتيحه في مصر بإذن الله، وده علاج بعض حالات كورونا، ونحط تحتيها 3 خطوط».

تشابه بين أعراض كورونا والإنفلونزا

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن تلك الأدوية تستخدم في الحالات البسيطة حتى لا تصل للمضاعفات، «مش كل واحد يروح ياخد الدواء ده، فيه بعض الأدوية لا تؤخذ للحوامل ولا متوقعات الحمل ولا حتى للذكور لو فيه حمل لزوجاتهم، موضوع علمي وفني دقيق عشان محدش يقوله روح اديني علبة».

وأوضح أن فيروس كورونا يُعد التهاب فيروسي، كما أن إنفلونزا الموسمية التهاب فيروسي أيضًا، «الأعراض متشابهة كثيرًا جدًا، والاثنين أمراض معدية ومحتاجين تطعيمات».