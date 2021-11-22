مستشار الرئيس: تخصيص 450 مليون دولار لتوفير لقاحات كورونا  

أدارت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، ندوة بعنوان «لقاحك سلاحك »، والتي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع شؤون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

واستهلت الندوة بكلمة الدكتور محمود المتيني، مرحبًا بالضيوف، ومشيدًا بجهود الدولة المصرية في مواجهة الجائحة، كما أشار لدور الجامعة ومستشفياتها في التعامل مع الظروف الراهنة لتوفير أكبر قدر من الحماية للمجتمع الجامعي.

مواجهة جائحة كورونا

وفي كلمته، أشار الدكتور هشام تمراز إلى أن الندوة تأتي في إطار جهود جامعة عين شمس لمواجهة الجائحة، في ظل التحديات التي يواجهها العالم جراء مواجهة هذا الفيروس الشرس الذي ترك أثر على مختلف المستويات.

وأوضح أن التوعية المجتمعية بأهمية الحصول على اللقاح أصبحت ضرورة ملحة، وهو ما دفع لعقد هذه الندوة للإجابة على تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع من خلال الخبراء والمتخصصين في المجال.

100 مليار جنيه

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الدولة خصصت 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن مصر كانت لها سابقة تجربة في التعامل مع فيروسات عالمية منها: «إنفلونزا الطيور والخنازير وسارس»، وهو ما أفاد بزيادة الخبرة المصرية التراكمية للقطاع الصحي في مصر، قائلا: « مصر دولة كبيرة محترمة»، مشيدًا بالتجربة المصرية الرائدة في التعامل مع الجائحة.

تخصيص 450 مليون دولار لتوفير لقاحات كورونا

وأضاف أن الدولة المصرية خصصت 450 مليون دولار لتوفير كافة أنواع اللقاحات المعتمدة دوليا، وذلك بفضل علاقاتها السياسية، في الوقت الذي لم تحصل فيه القارة الإفريقية كاملة على 5% من نصيبها من اللقاحات.

وأوضح أن هناك 88 مستشفى للصدر والحميات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه من 80 إلى 85 % من الحالات المصابة بالفيروس تعد حالات متوسطة، و 15% فقط حالات شديدة الخطورة.

وشدد على أهمية الوعي المجتمعي بضرورة الحصول على اللقاحات، مؤكدًا أنها جميعًا آمنة، ونبه إلى ضرورة الإسراع في الحصول على التطعيمات خاصة في ظل الموجة الرابعة التي أوشكت على الوصول لذروتها.

تاريخ اللقاحات

وفي كلمتها تحدثت الدكتورة فاطمة علي الدين أستاذ الأمراض المعدية والمتوطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، عن أهمية اللقاح لجميع الأعمار في خلق مناعة مكتسبة داخل الجسم، وهو ما ينعكس على خلق مناعة داخل المجتمع ككل.

واستعرضت تاريخ اللقاحات منذ 1796 منذ ظهور تطعيم الجدري على يد مكتشفه إدوارد جينز، وكذلك لقاح ضد شلل الأطفال، لافتة إلى أن فيروس كورونا يختلف عن غيره من الفيروسات بسرعة وشدة الانتشار.

وأكدت أمان وأهمية تلقى الأطفال للتطعيم، وأن معظم دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والإمارات العربية المتحدة، وغيرها بتطعيم الأطفال من عمر 5 إلى 12 سنة.

مخاطر اللقاحات على الرضع والأطفال

وتناولت الدكتورة إلهام حسني أستاذ طب الأطفال بكلية الطب بجامعة عين شمس في كلمتها، أمان اللقاح واستعرضت المخاطر والمنفعة وخاصة للرضع والأطفال والحوامل ومنها إلى الأجنة.

كما أوضحت بعض الشائعات المنتشرة و اللغط المثار حول اللقاح منها سرعة اكتشافه، والمشاكل التي قد تنتج في الخصوبة لدى النساء أو الرجال وغيرها من الشائعات، مؤكدة أن كل ذلك كلام مرسل وغير علمي على الإطلاق، ومن أكبر الدلائل على سلامة التطعيم ونجاحه هو انخفاض عدد الوفيات بشكل واضح بعد انتشار التطعيم فى جميع دول العالم، مشددة على توصية هيئة CDC بتطعيم السيدات الحوامل والمرضعات.

خطة التطعيم داخل جامعة عين شمس

واستعرضت الدكتورة سامية عبده مدير وحدة مكافحة العدوى، ونائب مدير المستشفيات الجامعية، خطة التطعيم داخل جامعة عين شمس، حيث تلقى 87334 الجرعتين و204269 تلقوا جرعة واحدة، مشيرة إلى أن الآثار الجانبية المحتملة للتطعيم تزول بالراحة، وأخذ خافض بسيط للحرارة.

شارك في حضور الندوة الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، والدكتورة جيهان رجب الأستاذ بكلية التجارة، ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق الندوة، والدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة منصور، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة الله السعيد وكيل كلية الطب لشئون خدمة التعليم والطلاب.