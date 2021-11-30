تبدأ بـ 435 ألف جنيه.. قائمة أسعار «سوبارو XV» في مصر

تتعدد الفئات والأسعار والتجهيزات الخاصة بالسيارات الملاكي داخل السوق المحلية المصرية، الأمر الذي يتيح للمستهلك مساحة كبيرة مقارنة بين السيارات في مختلف الفئات السعرية والتجهيزات والعلامات المختلفة، ومن ضمن القائمة سيارة «سوبارو XV» موديل العام 2021، والتي تدخل ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 380 لترا

ترصد السطور التالية قائمة الأسعار الخاصة بفئات سيارة «سوبارو XV»، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها في السوق المحلية، حسب المُعلن من الوكيل المحلي لها في نصر.

تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 434.900 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 479.900 جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 514.900 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي ، وينتج قوة قدرها 114 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 150 نيوتن/متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تتسارع السيارات من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 13.9 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تأتي السيارة بأبعاد (4485 ملم الطول، 1800 ملم العرض، 1595 ملم الارتفاع، 2665 ملم طول قاعدة العجلات).

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 220 ملم.

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 380 لترا.

-تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع اليكتروني للفرامل EBD، فرامل يد كهربائية، ونظام التحكم عند المنحدرات، جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية LED، عجلة قيادة قابلة للتعديل في كل الاتجاهات، وتحكم في النظام الصوتي من عجلة القيادة، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (راديو FM/AM ومشغل MP3- شاشة مقاس 6.5 بوصة- Apple CarPlay- عدد 6 مكبرات صوتية – بلوتوث- USB)».