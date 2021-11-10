زيادة جديدة في أسعار سيارة «سوبارو XV» في السوق المصري

يعاني سوق السيارات المصري من زيادات متكررة في أسعار السيارات خلال الآونة الأخيرة بسبب الأزمات التي يعيشها السوق العالمي منذ انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى أزمة صناعة الرقائق الإلكترونية التي تسببت في تخفض كثير من مصانع السيارات لإنتاجها.

ومن أبرز السيارات التي شهدت زيادة مؤخراً على أسعارها في السوق المصري سيارة سوبارو XV اليابانية، حتى وصلت الزيادة على أسعارها إلى 5 آلاف جنيه، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار السيارات الجديدة.

أسعار سوبارو XV

تصنع السيارة في روسيا وتجمع في مصر، وبثلاث فئات مختلفة التجهيزات، والفئة الأولى بسعر 430 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 475 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر510 ألف جنيه.

وتأتي السيارة بضمان 100.000 كيلو متر أو 5 سنوات أيهما أقرب.

موصفات سوبارو XV

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1600 سي سي، 4 سلندر بقوة 114 حصاناً بأقصى عزم للدوران 150 نيوتن، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 176 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 13.1 ثانية.

وتأتي السيارة بأبعاد طول كلي 4485 مم وعرض كلي 1800 مم وارتفاع كلي 1595 مم، وقاعدة العجلات 2665 مم.

والسيارة مزودة بنظام ناقل سرعة أوتوماتيك بـ5 سرعات وأيضًا، ناقل سرعة مانيوال مزود بأربع سرعات، وتستهلك 6.5 لتر وقود لقطع مسافة 100 كم.

وتحتوي السيارة على 5 مقاعد، و5 أبواب، أما خزان الوقود فيتسع لـ 63 لترًا.

وعن التجهيزات الداخلية في السيارة، تشمل مرايات كهرباء، وريموت كنترول، ومدخل AUX، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، ومدخل USB، وبلوتوث، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسادة هوائية للسائق، وقفل مركزي للأبواب.