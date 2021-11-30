12 معلومة عن مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب: اشترى ماكينة خياطة بالتقسيط

حل مصمم الأزياء العالمي، إيلي صعب، ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» الفضائية، والذي تحدث فيه عن بداياته الفنية، وطفولته في وقت الحرب الأهلية اللبنانية ومعاناته مع انفجار مرفأ بيروت وما فعله خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

أبرز المعلومات التي ذكرها إيلي صعب نرصدها لكم كما يلي:

1- كان من أسرة متوسطة، وأبيه يعمل تاجرًا للأخشاب وبدأ العمل في سن مبكرة لأنه كان يرغب في مساعدة أسرته.

2- عاش طفولة صعبة وسط الحرب الأهلية وتعرضت أسرته للتهجير.

3- في طفولته كان «يقص ملايات السرير» ليصمم منها فساتين وأول فستان صممه باعه لإحدى جاراتهم.

4- أول ماكينة اشتراها بالتقسيط لأنه لم يمتلك ثمنها كاملًا في هذا الوقت.

5- منذ أول فستان باعه لم يبع فساتين بأسعار رخيصة أو متدنية، ولكن كان تصميمه غالي الثمن.

6- وقت اجتياح إسرائيل للبنان أسس مصنعًا كبيرًا، ونظم أول عرض أزياء في بيروت، و«المكنة موقفتش».

7- شعر بأن العالم العربي صغير على طموحاته، وفي البداية ذهب إلى روما، وقدم عرضًا للأزياء، وحينها كان خائفًا جدًا، ثم توالت العروض، إلى أن ارتدت الفنانة الهوليودية هيايلي بيري فستانًا من تصميمه عندما فازت بجائزة الأوسكار،

8- بعدها أصبحت نجمات هوليوود من زبائنه، مشددًا على أن أكثر النجمات اللاتي يتعامل معهن الآن هي النجمة أنجيلينا جولي.

9- لديه مقاييس خاصة ورؤية خاصة بالجمال، حيث يركز في تصميماته على المرأة أولًا ثم الفستان.

10- انفجار مرفأ بيروت كانت لحظة بشعة وأثرت عليه مثل الحرب اللبنانية و3 أدوار تحطمت فى مكتبه بسبب انفجار بيروت وأعاد ترميمها فى 15 يوما فقط وكان وقتها فى المكتب وكان أمراً صعباً للغاية.

11- في أزمة كورونا رفض أن يترك الأزمة تؤثر عليه، وحاول جاهدًا في أن يوفي بكل التزاماته، وأن ينزل إلى مكتبه يوميًا لكي يستمر في العمل.