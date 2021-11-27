متحف الحضارة يستقبل المصمم العالمي «إيلي صعب» لإقامة عرض أزياء

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، عائلة المصمم العالمي، لبناني الأصل، إيلي صعب، الذي وصل إلى القاهرة مع أسرته، مساء أمس، لإقامة أحد عروض الأزياء.

استقبال الأسرة في المطار بالورود

وكان في استقبال الأسرة بالمطار، نسرين عثمانلي، مديرة مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة، التي استقبلتهم بالورود والكتيبات الدعائية عن المقصد السياحي المصري.

وحرصت أسرة المصمم العالمي، على زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية، وكان في استقبالهم الدكتور كريم قنديل، عضو العلاقات العامة، حيث قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية.

وأبدو إعجابهم بالمقتنيات الأثرية المتميزة، التي تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور، كما انبهروا بطريقة عرض المومياوات الملكية في القاعة الخاصة بهم، التي تم نقلها في موكب مهيب في أبريل الماضي.