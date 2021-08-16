هاني البحيري يكشف عن مبادرة لتدريب الشباب على تصميم الأزياء

صرح مصمم الأزياء هاني البحيري، إن هناك مبادرة هامة للغاية يعمل عليها الآن، رفقة الكثير من مصممي الأزياء والكوادر الهامة، تستهدف تعليم وتدريب الكثير من الشباب على تصميم الأزياء، ومن بعد ذلك توفير عمل لهم بهذا المجال، موضحا أن هذا يأتي ضمن خطة عمل لمبادرة رئاسية كبرى، وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف تدريب الشباب على الحرف والصناعات الصغيرة.

هاني البحيري: المبادرة تنطلق خلال أيام

وقال «البحيري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، اليوم الإثنين، إن عمل هذه المبادرة سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، كاشفا أن الرئيس مهتم للغاية بتدريب قطاع كبير من الشباب على الحرف اليدوية، حتى يساعدهم ذلك على توفير مصدر دخل دائم لهم.

وأشار مصمم الأزياء، إلى أنه سيشرف على عمليات تدريب مصممين الأزياء للمتدربين رفقة مصممين أزياء آخرون، كاشفا أنه الوحيد حتى الآن الذي ما زال يعمل على فساتينه بيده، لدرجة أنه من الممكن أن يعمل على فستان واحد لمدة عام كامل، وهذا ما دفعه وحمسه على المشاركة في عمليات التدريب وفقا لهذه المبادرة.

هاني البحيري: وزارة الصناعة والتجارة ستشرف على اختيار المتدربين

وأوضح أن عمليات اختيار المتدربين سيشرف عنها وزارة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل حول عمل هذه المبادرة مع الوزارة، التي ستوفر له عددا من الورش لتدريب الشباب بها، رفقة عدد من مصممين الأزياء الآخرون الذين سيشاركونه في عمليات التدريب أيضا.

وواصل: «المبادرة دي رائعة، لأننا عايزين نصدر شغلنا، وفي ناس كتير قاعدة من غير شغل، وعايزين نفتخر بالصناعة المصرية في كل مكان في العالم».

ولفت إلى أنه اجتمع مؤخرا مع وزيرة الصناعة والتجارة، لبحث كل الاستعدادات الخاصة بهذه المبادرة، مشيدة بها بدرجة كبيرة، مؤكدا أنها متفهمة بشكل كبير أن هناك سيدات كثيرة في البيوت المصرية بلا عمل ومثل هذه المبادرات ستساعدهن في إيجاد عمل يحسن من حياتهن بشكل عام.