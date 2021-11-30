«الصحفيين» تنظم دورة حول مهارات الكتابة المتوافقة مع محركات البحث «SEO»

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب التابعة لنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية حول «محركات البحث «SEO».

وأوضحت النقابة في بيان لها، اليوم، أنه من المقرر أن تشمل الدورة المحاور التالية :

- دراسة محركات البحث SIO

- دراسة عمليات الزحف crawling والفهرسة indexing

- دراسة عرض صفحات الويب والعلاقات بينها sitemap

دورة تدريبية بالصحفيين

- أفضل الممارسات لإظهار الفيديو في البحث

- تحسين الموقع برمجيًا search console

- دراسة تطوير المواقع وتصحيح الأخطاء البرمجية.

- وتتضمن محاور الدورة التي تنظمها نقابة الصحفيين تهيئة الموقع تقنياً لمحركات البحث Technical SEO

- المعايير الأساسية لتصدر محركات البحث

- عدد الزيارات ومدة الجلسة ومعدل الارتداد، والسرعة

- الروابط الداخلية والخارجية - تأمين الموقع شهادة SSL

- الكلمات الرئيسية Keywords - التحقق من برامج الزحف الخبيثة

الصحافة الإستقصائية

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب التابعة لنقابة الصحفيين، برئاسة حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد، تنظيم دورة جديدة في مهارات الصحافة الاستقصائية خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تشمل الدورة المهارات التالية:

- مهارات الصحافة الاستقصائية وأنواعها.

- طرق الحصول على قصص وأفكار التحقيقات الاستقصائية.

- مهارات التفكير الاستقصائي ووضع الفرضيات الاستقصائية.

- مهارات استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في جمع المعلومات والأدلة في التحقيقات الاستقصائية.

- مهارات اكتشاف الأخبار والأدلة المزيفة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي أثناء تنفيذ التحقيقات الاستقصائية.

- وضع المخطط العام للتحقيق الاستقصائي والميزانية.

- مهارات تنفيذ التحقيقات الاستقصائية.

- مهارات جمع الأدلة وتوثيق المعلومات.

- نشر التحقيق والمعايير الأخلاقية للتحقيقات الاستقصائية.

- تجارب عملية لقصص وحكايات التحقيقات الاستقصائية.