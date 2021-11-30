«بيطري الغربية» تواصل تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تواصل مديرية الطب البيطرى بالغربية، حملة تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك في مختلف مراكز و قرى المحافظة، من خلال الإدارات والوحدات البيطرية المنتشرة على مستوى المحافظة.

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن حملات الطب البيطري المتنقلة والثابتة تواصل عملها في تحصين المواشي ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع بنطاق المحافظة، وأن الدولة لا تتدخر جهداً في الحفاظ على سلامة المواشي والحافظ على الثروة الحيوانية.

الحافظ على الثروة الحيوانية

وناشد محافظ الغربية، تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أصحاب المواشي والمربين، بضرورة تحصين جميع حيواناتهم حفاظاً على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، وأن المحافظة ممثلة في مديرية الطب البيطري، توفر جميع الأمصال واللقاحات من أجل تحصين كل الحيوانات، وأيضا توفير هناك فرق متنقلة وأخرى ثابتة من أجل سرعة الوصول إلى جميع المربين وأصحاب المواشي في أماكنهم، وكل هذا هدفه السيطرة على الأمراض المختلفة والحافظ على الثروة الحيوانية.

تحصين 88% من رؤوس المواشي المستهدفة

من جانبه قال الدكتور حاتم أنور مدير الطب البيطري بالغربية، أن فرق تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع منتشرين في كل مراكز وقرى المحافظة، وأن الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، نجحت في محافظة الغربية من تحصين 234 ألف حيوان ما بين جاموس وبقرى وماعز وأغنام، من إجمالي 266 ألفا و544 حيوان، منذ بداية الحملة، بنسبة 88% حتى الآن، وأكد أن الأمصال واللقاحات متوفرة داخل الإدارات البيطرية المنتشرة في مختلف مدن ومراكز المحافظة.