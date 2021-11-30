معلومات الوزراء يستعرض تقرير «الفاو»: انخفاض الأرض الزراعية بالعالم 3%

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير له أبرز ملامح الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2021 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والذي يشير إلى الزراعة والأراضي الزراعية على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أن مساحة الأراضي الزراعية على مستوى العالم قد بلغت 4.8 مليار هكتار خلال عام 2019 بانخفاض قدره 3٪، أو ما يعادل 0.13 مليار هكتار مقارنةً بعام 2000، وأنه قد تم استخدام ما يقرب من ثلثي مساحة الأراضي الزراعية عام 2019 أو ما يعادل 3.2 مليار هكتار للمروج والمراعي الدائمة في حين شكلت المساحة المحصولية ثلث مساحة الأراضي الزراعية على مستوى العالم بما يعادل 1.6 مليار هكتار في عام 2019.

آسيا تستحوذ على أكبر حصة من المساحة المحصولية

وقد استحوذت قارة آسيا على أكبر حصة من المساحة المحصولية عام 2019 بنسبة 38%، تليها الآمريكتان بنسبة 24%، ثم أوروبا بنسبة 19%، ثم أفريقيا بنسبة 18%، ثم أوقيانوسيا بنسبة 2%.

وعلاوة على ذلك، تراجعت أعداد العاملين في قطاع الزراعة بما في ذلك الغابات ومصايد الأسماك على مستوي العالم بنسبة 17% خلال عام 2020، مقارنة بعام 2000، ليصل إلى 874 مليون شخص في عام 2020، منخفضًا بمقدار 173 مليونًا عن عام 2000.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع إنتاج المحاصيل الأولية بنسبة 53% خلال عام 2019، مقارنة بعام 2000، حيث سجل 9.4 مليار طن، وشكلت أربعة محاصيل رئيسة ما يقرب من نصف إنتاج المحاصيل الأولية على مستوى العالم، وهي: قصب السكر، والذرة، والقمح، والأرز.

ارتفع إنتاج الزيوت النباتية 118%

وارتفع إنتاج الزيوت النباتية بأكثر من الضعف 118% بين عامي 2000 و2019، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في إنتاج زيت النخيل، كما ارتفع إنتاج اللحوم بنسبة 44% خلال عام 2019 ليصل إلى 337 مليون طن مقارنة بعام 2000، ويمثل إنتاج اللحوم البيضاء أكثر من نصف تلك الزيادة.

وبالمثل ارتفع الإنتاج العالمي للخضروات بنسبة 65% بين عامي 2000 و2019، ليصل إلى 1128 مليون طن في عام 2019، وشكلت خمسة أنواع رئيسة من الخضروات حوالي 42-45% من إجمالي الإنتاج من الخضروات خلال تلك الفترة وهي: الطماطم 16% والبصل 9% والخيار 8% والكرنب 6% والباذنجان 5%.

وقد نوهت منظمة الفاو إلى ارتفاع الإنتاج العالمي من الفاكهة بنسبة 54% بين عامي 2000 و2019، ليصل إلى 883 مليون طن عام 2019، بما يمثل زيادة قدرها 311 مليون طن، وشكلت خمسة أنواع من الفاكهة 57% من إجمالي إنتاج الفاكهة في عام 2019 وهي: الموز 18%، والبطيخ 11%، والتفاح 10%، والبرتقال والعنب 9% لكل منهما.

وجاءت الحبوب كأكثر السلع تداولاً من حيث الكمية في عام 2019، وتُعد الأميركتان وأوروبا هما أكبر مصدرين لها، فيما تعتبر آسيا أكبر مستورد.