«معلومات الوزراء» يصدر النشرة الشهرية للقاعدة القومية للدراسات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من النشرة الشهرية للقاعدة القومية للدراسات، تحت عنوان «الرعاية الصحية»، حيث ذكر المركز أنّ القاعدة القومية للدراسات عن مصر، هي ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواء صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.

نشرة القاعدة القومية للدراسات عن مصر

وأضاف المركز بحسب بيان عنه، أنّ نشرة القاعدة القومية للدراسات عن مصر، أحد أشكال الإعلام الجاري، التي تهدف إلى إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه وهي تصدر شهريا، وتضم في كل عدد أحد الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم القرار والتنمية، والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل مصر.

ويحتوي هذا العدد من النشرة على 27 بيان لدراسات باللغة العربية في موضوع الرعاية الصحية، متاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر، في الفترة من 2018 وحتى 2021، كما تقدم النشرة أكثر من 40 توصية ومقترحا، تمثل خلاصة توصيات الدراسات التي صدرت عن العديد من الجهات البحثية والأكاديمية والرسمية في مجال الرعاية الصحية، وأبرزها تعزيز أبعاد العدالة والحماية الاجتماعية في النظام الصحي، من خلال توصيف وتحديد وحماية الفئات الأكثر هشاشة والمهمشة صحيًا، بالتعاون مع وزارة التضامن والجمعيات الأهلية المعنية.

وسائل غير تقليدية لتوصيل الخدمات الصحية للفئات المهمشة

وتابع البيان: «ومن بين الأبعاد، وتبنِّي وسائل غير تقليدية لتوصيل الخدمات الصحية للفئات المهمشة، ومن بينها توفير الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة، وتوفير بعض الخدمات الصحية الأخرى (خاصة المتعلقة بصحة البيئة) في المنازل، وإعداد استراتيجية للتحول الرقمي (الصحة الرقمية) في مصر لتحسين كفاءة النظام الصحي، وخدمات الصحة عن بعد، وتراعي التوافق مع مسودة الاستراتيجية العالمية للصحة الرقمية (2020– 2024)، مع تبني رؤى مختلفة لنشاط البحوث والتطوير في القطاع الصحي الرقمي، وضبط وتحديد وتحديث مجتمع البيانات الصحية، واستكمال الفجوات المعلوماتية فيه، وزيادة أعداد البرامج التدريبية في مجال إدارة واستباق الأزمات الصحية، بما فيها أزمات الجوائح الوبائية».