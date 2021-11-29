«معلومات الوزراء»: اقتصاد مصر يسجل أعلى معدل نمو خلال 20 عاما

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديدًا بعنوان «الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 20 عامًا» يوضح من خلاله المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2021/2022.

الاقتصاد المصري يحقق معدل نمو 9.8% خلال الربع الأول من عام 2021/022،

حقّقَ الاقتصادُ المصري، معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد الـ20 عامًا الماضية، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من عام 2020/2021.

توقعات بوصول معدل النمو السنوي لـ5.7% في نهاية 2022

ومن المتوقع أنَّ يتراوح معدل النمو السنوي بين 5.5% و5.7% في نهاية عام 2021/2022.

وفي إطار معدلات نمو القطاعات، حقّقَ قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدل نمو ربع سنوي بين القطاعات بنحو 181.8% بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة كورونا.

كما حقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل نمو ربع سنوي يُقدر بـ15.2% خلال الـ20 عامًا الماضية، وأيضًا حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5%، نتيجة لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.