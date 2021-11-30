هل مضغ اللبان يبطل الوضوء؟.. «الإفتاء» توضح

«مضغ اللبان» من العادات الشائعة بين كثيرين، إذ يقدمون عليها بين الحين والآخر، حتى وإن كانوا على وضوء ويستعدون للصلاة، ما دعا كثير منهم لسؤال دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن حكم مضغ اللبان أثناء الوضوء، والذي أجابت عنه الدار.

هل مضغ اللبان يبطل الوضوء؟

الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى في دار الإفتاء، أكد من جانبه أنّ مضغ اللبان لا ينقض الوضوء، وقال إنّ الإمام النووي ذكر في كتابه «المجموع"» (4/23): «قال البغوي وغيره: والمضغ وحده يبطل الصلاة وإن لم يصل شيء إلى الجوف، حتى لو مضغ علكة بطلت صلاته، فإن لم يمضغه بل وضعه في فيه، فإن كان جديدا يذوب فهو كالسكرة، فتبطل صلاته على الصحيح، وإن كان مستعملا لا يذوب لم تبطل، كما لو أمسك في فمه حصاة أو إجاصة فإنها لا تبطل قطعا».

خطوات الوضوء الأساسية

وجاءت خطوات الوضوء الصحيحة والأساسية، صريحة بالقرآن الكريم، في سورة المائدة آية 6، قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، ويمكن تلخيصها كالتالي:

- نية الوضوء، ونقول بعدها (بسم الله).

- غسل الكف 3 مرات في الوضوء.

- المضمضة 3 مرات في الوضوء.

- الاستنشاق بالأنف 3 مرات في الوضوء.

- غسل الوجه 3 مرات الوضوء، من منبت الشعر حول الوجه وحتى الذقن، ومن الأذن اليمنى لليسرى.

- غسل اليدين للمرافق 3 مرات في الوضوء على أن نبدأ باليد اليمنى.

- مسح الرأس مرة واحدة في الوضوء، وليس هناك حرج في المسح 3 مرات.

- مسح الأذن مرة واحدة في الوضوء على أن نبدأ باليمنى، وليس هناك حرج في المسح 3 مرات.

- غسل القدمين إلى الكعبين 3 مرات في الوضوء، مع ضرورة البدء باليمنى وادخال الماء بين الأصابع.

- نقول بعد الوضوء «أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله، اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين».