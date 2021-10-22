«الأوقاف» تكشف ضوابط استخدام دورات مياه المساجد: الوضوء في المنزل أفضل

كشف عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن الضوابط الصارمة التي وضعتها الوزارة لاستخدام دورات المياه في المساجد، وكذلك الإجراءات الاحترازية والشروط المتبعة في صلاة الجمعة.

توجيه لجنة إدارة أزمة كوورنا بفتح دورات المياه

وقال المتحدث باسم وزارة الأوقاف: «إن هناك توجيهًا بالموافقة من قبل لجنة إدارة أزمة كورونا على فتح دورات المياه من فجر يوم الأربعاء الماضي»، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

هناك تطهير مستمر لدورات المياه الملحقة بالمساجد بعد كل صلاة

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار الخميس»، مع الإعلامي أشرف شرف الدين، والذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، من الأفضل الوضوء قبل النزول من المنزل بدلا من الوضوء داخل دورات المياه في المساجد، مشددًا على أن هناك تطهيرا مستمرا لدورات المياه الملحقة بالمساجد بعد كل صلاة من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

فتح دورات المياه يكون قبل كل صلاة بربع ساعة فقط

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن فتح دورات المياه يكون قبل كل صلاة بربع ساعة فقط، ويجرى غلقها بعد كل صلاة مع غلق المسجد، مكررًا تأكيده على أنه من الأفضل الوضوء في المنزل قبل الخروج للصلاة: «الأفضل هو النزول من المنزل بعد الوضوء، واستخدام دورات المياه الملحقة بالمساجد في أوقات الضرورة القصوى فقط، ولا يجب التخاذل عن ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي».