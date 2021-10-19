«وكيل الأوقاف»: فتح أماكن الوضوء فجر اليوم لكن دور المناسبات مغلقة

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعاة، إنه من فجر غدٍ الأربعاء سيتم فتح دورات مياه المساجد لأنها شيء ومهم وحيوي للمساجد وأمر إنساني يجب فعله، لافتا إلى أنه ستوجد ضوابط أثناء الفتح، مشيرة إلى أن جميع الصلوات متاحة في المسجد عدا الأنشطة الدعوية وصلوات الجنائز.

المطالبة بتطبيق التباعد الاجتماعي

وأضاف «أبو عمر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه يجب تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في المساجد لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

تجديد مساجد آل البيت

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعاة، أن الدولة ستعمل على تجديد مساجد آل البيت حيث تعمل وزارة الأوقاف على التطوير الدائم، مشيرا إلى أنه لا يوجد محدد لانتهاء الأعمال في المسجد ولكن تم البدء في مساجد السيدة زينب والسيدة نفسية مع الصيانة الدائمة لمساجد آل البيت.

الدور الملحقة بالمساجد مغلقة

وأشار وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعاة، إلى أنه لا يزال دور المناسبات مغلقة في المساجد وجميع الملحقات بالمساجد، متابعا: «مفيش كتب كتاب أو عزاء أو أي مناسبات في الدور الملحقة بالمساجد لمنع التجمع لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19».

إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء

وأمرت وزارة الأوقاف بإغلاق المسجد في بداية عام 2020 مع ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وظل مغلق حتى انتهاء بعض موجات كورونا، حيث أمرت الأوقاف بفتح المساجد مرة أخرى مع عدم فتح دور المياه للوضوء، ولكن الآن بعد قرابة نحو عامين من ظهور كورونا في الصين تفتح مصر دورات المياه في المساجد وأماكن الوضوء.