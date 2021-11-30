«كابتن هبة» أول مدربة لياقة بدنية للبنات بكفر الشيخ: «دلعي كرشك وتعالي العبي رياضة»

نحو 6 سنوات قضتها هبة جبريل، في تدريب اللياقة البدنية للبنات، لتعد أول مدربة بنات في محافظة كفر الشيخ، تلك المحافظة الريفية التي يعتبر بعض مواطنيها خاصة في القرى، أن ممارسة الفتيات للرياضة تعد خروجا على العادات والتقاليد، لكن «هبة» استطاعت أن تكسر القاعدة وتكون أول مدربة وتكسب ثقة العشرات من الفتيات وتقنعهن بممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، بدءًا من المشي والجري على الأجهزة الرياضية انتهاءً برفع الأثقال.

«كنت بتمرن عشان أنزل وزني شوية، وبعد كدة حبيت الموضوع، فقولت لازم أتعلم وأدرب البنات، وأكسر القاعدة بتاعة أن البنت مينفعش تمارس الرياضة، فبدأت أخد كورسات تغذية ودورات أون لاين، بعيدا عن دراستي، علشان أقدر أدرب بشكل صحيح، وبعد اجتياز الكورسات والدورات التدريبية، اشتغلت في جيم»، تلخص هبة لـ«الوطن»، قصتها مع التدريب الرياضي.

«هبة» تحدت الكثير من الصعوبات خلال مشوار التدريب

لم يكن مشوار التدريب سهلاً في البداية أمام هبة جبريل، إنما واجهتها الكثير من الصعوبات: «في الأول كنت خايفة وقلقانة وقولت مش هعرف أوفق بين بيتي وابني والتدريب، لكن لقيت جوزي واهلي بيدعموني، فبدأت أطبق كل اللي اتعلمته على نفسي الأول، وبعدين الرياضة عززت ثقتي بنفسي فبدأت التحق للعمل كمدربة وسوبر فايزر وبشتغل من 6 سنين».

عقبات كثيرة واجهتها المدربة الرياضية خاصة في إقناع الفتيات بممارسة الرياضة كواحدة من الضروريات في الحياة للحفاظ على رشاقة الجسم: «البنات كانت بتتكسف، وكانوا فاكرين أنهم لما يشيلوا حديد هيطلع ليهم عضلات زي الرجالة، بس اعتقادهم غلط، الرياضة بتشد الجسم وبتقسمه، علشان كدة درست عضلات الجسم والتغذية علشان أقدر أكون على دراية بكل حاجة خلال التمرين، وقدرت أقنع البنات وأكسب ثقتهم وأعزز ثقتهم في أنفسهن».

هبة: الرياضة ليس لها سن محدد

«بيجيلي بنت تقولي عاوزة أخسس منطقة البطن أو الأرداف، وناس عندهم اعتقاد أن ينفع نخسس جزء محدد من الجسم، لكن الكلام ده مش صح، الجسم كله بيخس، الأهم كل بنت أو سيدة تحدد هدفها من الرياضة، وبنعمل قياس لكل كتل ومؤشرات الجسم الأول علشان أقدر اتبع النظام الصح، لأن لكل فتاة ليها برنامج تدريب خاص، بس دلعي كرشك وتعالى العبي رياضة»، وفقا لـ«هبة».

تتمنى الفتاة الثلاثينية، أن تتفهم الأسر وخاصة في كفر الشيخ، أهمية ممارسة الرياضة بالنسبة للبنت: «ياريت كل الأمهات تتفهم أن ممارسة الرياضة بتعزز ثقة البنت في نفسها، مفيش حاجة مخالفة للعادات، الرياضة لازم تكون أسلوب حياة لأنها بتحافظ على الجسم، وملهاش سن محدد بيجيلي ناس عندها 55 سنة».