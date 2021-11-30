وكيل تعليم كفرالشيخ يوجه الطلاب للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددا من المدارس، منها مدرسة الشهيد أيمن ياسر مصباح الابتدائية التابعة لإداره قلين، حيث تابع فصول رياض الأطفال وفصول المرحلة الابتدائية، وناقش التلاميذ فيما درسوه من الموضوعات المقررة في عدد من المواد الدراسية، مؤكدا على منع العقاب البدني والنفسي، موجها الطلاب والمعلمين بالمشاركة في المشروع الوطني للقراءة، مشدداً على نظافة الفصول والفناء ودورات المياه والمكتبة.

وأشاد وكيل تعليم كفر الشيخ، بدور معلمات رياض الأطفال وتميز تعاملهن مع الطلاب، مناشدا الطلاب والمعلمين بالمشاركة في المشروع الوطني للقراءة، بعد إطلاق إشارة البدء في مسابقة المشروع الوطني للقراءة للعام الثاني بمركز التطوير التكنولوجي.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد ناشد الطلاب والمعلمين بالمشاركة في المسابقة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، بتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في عامها الثاني «المشروع القومي للقراءة»، متمنيا أن يحصل الطلاب على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، كما حصل طالبان في العام الأول للمسابقة على المركزين الثاني والخامس على مستوى الجمهورية.

المشروع الوطني للقراءة ليس له فئة عمرية محددة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على أن المسابقة ليس لها فئة عمرية خاصة، فهي تبدأ من طلاب الصف الأول الابتدائي وحتى طلاب المرحلة الثانوية، مشتملة جميع مدارس التعليم العام والفني ومدارس التربية الخاصة أيضا تحت مسمى «الطالب المثقف»، والتي تهدف إلى قراءة ثلاثين كتابا باللغة العربية أو قصة مترجمة للعربية أيضا وعمل تلخيص لما تم قراءته، والمسابقه تبدأ بـ 5 صفحات لطالب الصف الأول الابتدائي حتى 85 صفحة لطالب المرحلة الثانوية.