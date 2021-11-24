تعليم كفر الشيخ تنظم مسابقة للإذاعة والصحافة المدرسية

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، من الاستعداد لمسابقة ومعرض الطفولة والإذاعة والصحافة المدرسية لعام 2022، تحت تنفيذ محي عبد السلام الخيري الموجه العام للصحافة المدرسية بمديرية التربية والتعليم، ورباب السيد الموجة الأول المركزي للصحافة المدرسية بمديرية التربية والتعليم.

ومن المقرر أن ينطلق معرض الطفولة والإذاعة والصحافة المدرسية لعام 2022 بمدرسة كفر الشيخ الثانوية الصناعية، المتقدمة بإدارة غرب كفر الشيخ يوم الأحد القادم 28 نوفمبر الجاري.

وقال محي عبد السلام الخيري، موجه عام الصحافة بالمديرية، إن المعرض تم تجهيزه لمهنة الصحافة المدرسية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن جميع إبداعات التلاميذ بمختلف مدارس وزارة التربية والتعليم، سوف يتم عرضها بالمعرض، وأن مسابقة الإذاعة المدرسة، على مستوى الجمهورية يوم الأحد القادم بمقر مدرسة الثانوية الصناعية المتقدمة.

لجنة من وزارة التربية والتعليم للتحكيم في مسابقة المعرض

وأضاف الخيري، أن اللجنة المشكلة من الوزارة ستكون من وزارة التربية والتعليم وسوف تقوم بتحكيم المعرض السنوي للطفولة والإذاعة والصحافة المدرسية، كما سيمنح الفائزون، والأخصائيون شهادات وجوائز تقديرية.

وجهه الخيري، الشكر والتقدير لجميع القائمين على نجاح هذا العمل والمساهمين في ازدهار وتطور العمل الصحفي، مؤكدًا أن أهدافه توعية أبنائنا قوميًا واجتماعيًا واقتصاديًا وتبصيرهم بالإنجازات، التي تحققها القيادة السياسية في مجال العمل الوطني داخليًا وخارجيًا.

ويستعرض المعرض أهم القضايا التي تشغل الرأي العام أمام المسئولين لإتاحة الفرصة للإسهام في حلها، والتأكيد على القيم الدينية والروحية عن طريق ممارسة الفنون الإعلامية ومنها «الحديث الصحفي، والتحقيق، والخبر، والقصة، والتصوير، والرسوم التوضيحية، والكاريكاتير».

ويهدف المعرض لتبادل الخبرات الصحفية بين أسر تحرير المجلات المدرسية وبث التنافس الشريف بينهم، وخلق روح ابتكار واكتشاف المواهب والقدرات وتنميتها، وتنمية الذوق الجمالي ودعم صلات بين الصحفيين والطلبة.

محتويات المعرض والمسابقة عبارة عن صحف منهجية

وأكدت رباب السيد موجه الموجة الأول المركزي وأحد منظمي المعرض والمسابقة، أن محتويات المعرض والمسابقة صحف منهجية، وصحف تخدم المجتمع المدرسي، وصحف مناسبات دينية وقومية، وصحف متعدده الموضوعات ومجلات مصورة ومجلات ربع ساعة ومجلات طائرة واليونان رياض أطفال، ومقالات وتقارير وأحاديث وتحقيقات وكاريكاتير ورسوم.

وأشارت إلى أن توجيه الصحافة بالمحافظة حصل على العديد من الجوائز والمراكز بهذا العام الدراسي من بينها المركز الأول على مستوى الجمهورية بالإذاعة المدرسية، بإدارة دسوق والثاني بإدارة مطوبس.

وفي مسابقة المناظرات على مستوى الجمهورية حققت إدارة دسوق على المستوى الأول وإدارة شرق كفر الشيخ على المركز الثالث، وبالرسم الكاريكاتير حققت إدارة دسوق على المستوى الأول وإدارة قلين على المركز الثاني والثالث، وإدارة غرب كفرالشيخ على المركز الرابع على مستوى الجمهورية.