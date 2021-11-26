تعليم كفر الشيخ تكرم الطلاب الموهوبين المشاركين في معرض ايسف للعلوم

كرم الدكتور سامح صديق مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، الطلاب الموهوبين المشاركين في معرض ايسف للعلوم والهندسة بمدارس إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والفائزين في المسابقة التي أقيمت بقاعة الاجتماعات بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية للبنين بكفرالشيخ والتابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

13 طالبًا يشاركون بـ11 مشروعًا

وشارك في المعرض التمهيدي لـ «ايسف ISEF» بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية للعام الدراسي 2021/2022، 13 طالب وطالبة بمعدل 11 مشروعًا، حيث تكونت لجنة التحكيم من محمد حامد السنهوري موجه عام العلوم، الدكتورة جوليا صادق واصف، موجه أول مركزي الكيمياء، نصر يوسف عبد المولى، موجه أول مركزي جيولوجيا، الدكتور محمد علي عبد الوهاب، موجه الكيمياء، وأعضاء ايسف بالتطوير التكنولوجي، وهم أحمد توفيق منسق عام ايسف بالمحافظة، وائل سعادة مسؤول سيسكو، والمشرفين على المعرض الدكتور محمد علام رئيس قسم التطوير، دعاء يونس منسق ايسف بالإدارة، زيزي علي منسق مساعد، وسماح محروس نوح عضو، هانم إبراهيم المغازي عضوا.

تكريم المعلمين المتميزين في كفر الشيخ

وفي وقت سابق، كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بمكتبه المتميزين من المعلمين والعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية، نظرا لجهودهم المبذولة في العملية التعليمية وذلك عندما لاحظ تميزهم خلال جولاته المفاجئة للمدارس طوال الأسبوع الجاري.

حيث كرم رضا عبد اللطيف محمد، معلم الحاسب الآلي بمدرسة أبو شعلان التابعة لإدارة بلطيم، وعوض محمود الزفتاوي، موجه الحاسب الآلي بالإدارة، كما كرم معلمات رياض الأطفال بمدرسة النطاف الابتدائية، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وشكرهم على جهودهن داخل القاعات.

كما كرم رباب رمضان منصور، وعلياء عبد السلام رياض، وعلياء وصالح خضر، ورشا عبد الله حسين، و شريهان إسماعيل سعد معلمه بالتعليم الفني، لتدريبها عدداً من طلاب التعليم الفني على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس.