مشهد لـ ليدي جاجا يتسبب في تعديل فيلم «house of gucci» بمهرجان القاهرة

عرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته رقم 43، الفيلم الأمريكي house of gucci، في عرضه الأول بمصر، مساء أمس بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

مهرجان القاهرة عرض الفيلم في 157 دقيقة

الفيلم العالمي الذي عرض في 157 دقيقة، أي ما يقارب نحو ساعتين ونصف، قامت إدارة المهرجان بتعديله وحذف بعض الدقائق منه، بسبب مشهد عاطفي حميمي يجمع الفنانة العالمية ليدي جاجا والفنان آدم درايفر.

الفيلم من بطولة ليدي جاجا وآل باتشينو

«house of gucci» هو فيلم سيرة ذاتية، جريمة أمريكي من إخراج ريدلي سكوت وبطولة ليدي جاجا، وآدم درايفر، وجاريد ليتو، وآل باتشينو، وجيرمي أيرونز، وجاك هيوستن، وريف كارني، وسلمى حايك.

ترشيح ليدي جاجا لجائزة الأوسكار

كتبت قصة فيلم «House of Gucci» بيكي جونستون، بناء على كتاب يحمل الاسم ذاته، صدر مطلع الألفية الجديدة، من تأليف سارة فوردن، وعنونته بـ«قصة مثيرة عن القتل والجنون والبريق والجشع».

تجسد «جاجا» في الفيلم شخصية «باتريسيا ريجياني» أرملة رجل الأعمال الإيطالي «ماوريتسيو جوتشي» وريث إمبراطورية الأزياء الشهيرة، ويؤدي دوره الممثل الأمريكي آدم درايفير.

رشحت ليدي جاجا لجائزة الأوسكار من قبل، عن دورها في فيلم «A star is born» مع النجم برادلي كوبر، الذي مثّل وأخرج الفيلم.