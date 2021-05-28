الصين تحذف 6 دقائق من حلقة Friends: The Reunion بسبب ليدي جاجا والمثلية

حققت حلقة لم الشمل من مسلسل الكوميدي الشهير «Friends» بعنوان «Friends: The Reunion» ردود أفعال واسعة من محبي المسلسل حول العالم، حيث تصدرت «ترندات» مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، بعد ساعات من عرضه على منصة «HBO Max».

ومع ذلك، حذفت منصات البث في الصين ما يقرب من 6 دقائق من الحلقة الخاصة للمسلسل، من ضمنها اللقطات التي ظهر فيها فريق البوب الكوري «BTS»، بسبب انتقادهم للصين بشكل غير مباشر سابقا، بالإضافة إلى لقطة يظهر فيها الفنان مات ليبلانك بملابس داخلية، وعدد من المشاهد الأخرى منها ظهور معجبين مثليين حيث تمنع الصين الحديث عن المثلية على شاشتها، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

لكن الكثيرين قالوا إنهم شعروا بالحيرة عندما اكتشفوا أن جميع منصات البث الرئيسية الثلاث في البلاد التي لها حقوق البث الرسمي للبرنامج، قطعت تمامًا ظهور الموسيقيين «BTS»، ليدي جاجا بالإضافة إلى جاستين بيبر، بينما أعرب الكثيرون عن دعمهم للرقابة، قائلين إنه يجب حظر الذين عملوا على تشويه سمعة الصين.

في أكتوبر الماضي، انتقد القوميون الصينيون فريق «BTS»، لأنهم لم يذكروا تضحيات الجنود الصينيين خلال الحرب الكورية في خطاب قبول جائزة احتفالا بمساهمات المجموعة في العلاقات الأمريكية الكورية، وهو ما اعتبره الصينيون إهانة لبلادهم، بينما تعتبر ليدى جاجا غير مرغوب بها في الصين بسبب لقائها مع الدالاي لاما في 2014، وذلك في الوقت الذي تتهم فيه بكين الحائز على جائزة نوبل للسلام بإنه انفصالي.

وتعرض جاستين بيبر للانتقادات في 2014، بعد نشر صور له في زيارة ضريح للجنود اليابانيين في الحرب العالمية الثانية، وفى عام 2017 منعه مكتب الثقافة البلدية في العاصمة بكين من الأداء في البلاد بسبب ما وصفته بـ «سلسلة من السلوكيات السيئة على المسرح وخارجه».