مصادر لـ«الوطن»: اعتماد احتفالية الكباش لتكون كرنفالا رسميا يعاد سنويا

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن ردود الفعل العالمية التي أعقبت افتتاح طريق الكباش واحتفاء أهل الأقصر وزوارها بهذا الحدث العالمي، شجع القائمين على وزارة السياحة والآثار على اعتماد تلك الاحتفالية لتكون «عيد وكرنفال» سنوي يتكرر كل عام.

وأشار المصدر في تصريح «للوطن» إلى أن الطلبات توالت من جميع أنحاء العالم من الراغبين في حضور هذه الاحتفالية من داخل وخارج مصر مطالبين بإعادة الاحتفالية العام القادم.

تحديد 24 نوفمبر للاحتفال السنوى بطريق الكباش

وعن موعد الاحتفال قال المصدر، إنه من المقترح أن يكون في الرابع من نوفمبر وهو العيد القومي لمحافظة الأقصر، والذي يحتفى به في ذكرى اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ أمون، وهي المقبرة التي يمر 100 عام على اكتشافها في 2022، لذا ستكون احتفالية عيد «الأوبت» لثالثوث طيبة المقدس آمون وموت ورع ذات طابع خاص العام القادم.

وأكد المصدر، أن الاحتفالية لن تكون ليوم واحد حيث ستتكرر فقراتها لثلاثة أيام، وسيتم إدراجها في خطة وزارة السياحة للترويج للأقصر ولن تكون مقومات الأقصر الثقافية من معابد هي فقط المقصد من الاحتفالية ولكن مقاصدها السياحية الأخرى من بالون طائر ومراكب وبواخر وغيرها.

وأشار المصدر، إلى أن الترويج لمقاصد مصر السياحية بالكرنفالات والاحتفالات المختلفة سيصبح نهجا معتمدا، وستكون البداية الشهر القادم باحتفالية «سانت كاترين» وستكون ذات طابع مختلف عن احتفاليتي الأقصر والمومياوات لما تحمله تلك البقعة الغالية من أرض مصر وطابعها الذي يجمع الديانات المختلفة بموقع التجلي الأعظم، موضحا أن احتفالية طريق الكباش حظيت باهتمام وإشادة محلية ودولية، إذ تصدرت الاحتفالية جميع الصحف وقنوات التليفزيون ووكالات الأنباء العالمية المختلفة، والتي حرصت على بثها مباشرة على قنواتها وعرض مقاطع منها، بعد انتهائها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.