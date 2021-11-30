اختفاء طالبة في الإعدادية بالفيوم.. خرجت للدرس ولم تعد

كانت عقارب الساعة تُشير إلى الساعة التاسعة صباح أمس الاثنين، حينما خرجت «ريم» الطالبة بالصف الثالث الإعدادي من منزلها بقرية الزاوية الخضراء بدائرة مركز شرطة سنورس، متجهة إلى مقر دروس خصوصي لدى أحد المدرسين المقيمين بالقرية، إلا أنّها لم تذهب للدرس وتأخرت في العودة إلى المنزل، وشعرت أسرتها بالقلق عليها فخرجوا للبحث عنها، والسؤال عليها لدى المدرس ومنازل زملائها إلا أنّهم لم يجدوها وكأنّها «فص ملح وداب»، في واقعة هي الثانية من نوعها بمحافظة الفيوم خلال 48 ساعة.

بلاغ باختفاء طالبة بالإعدادية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ باختفاء طالبة بالصف الثالث الإعدادي، حيث خرجت من منزلها من أجل درس خصوصي منذ التاسعة صباح أمس الاثنين، ولم تعد حتى الآن.

بدأ ضباط مباحث مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، التحقيق في واقعة اختفاء فتاة، تدعى «ريم محمد فتحي»، 15 سنة، طالبة في الصف الثالث الإعدادي، واستمعت إلى أقوال أسرة الفتاة المختفية.

«ريم» خرجت للدرس ولم تعد

وقال والد ريم، في المحضر الذي حرره بقسم شرطة سنورس، إنَّ ابنته تغيبت من المدرسة أمس هي وعدد من زملائها، ليتمكنوا من الذهاب إلى درس خصوصي لدى أحد المدرسين بالقرية، نظرًا لحصوله على إجازة من المدرسة، وانتظروا عودتها ولكنها لم تعد، وحينما تأخرت بدأوا بالبحث عنها فلم يجدوها وتبينّ أنّها لم تذهب للدرس، موضحًا أنّه بحث عنها لدى زميلاتها ولم يجد لها أثر، فجميعهن أكدون عدم رؤيتها.

تفريغ كاميرات المراقبة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تقوم قوات الشرطة الآن بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط منزل الطالبة، لتتبع خط سيرها وتحديد مكان تواجدها وإعادتها إلى منزلها بأسرع وقت.