اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالفيوم: «ولاء خرجت لشراء طلبات وما رجعتش»

قلق.. خوف.. بكاء.. دعوات.. مشاعر مختلطة سيطرت على أهالي عزبة سعودي التابعة لقرية بيهمو بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتحديدًا عائلة «فرج» بعد اختفاء فتاة، خرجت من منزلها عقب صلاة ظهر الأربعاء المُنصرم لشراء بعض المستلزمات للمنزل، ولكنها لم تعد، فيما أصيبت والدتها بانهيار عصبي خوفاً من أن يكون حدث مكروهاً لابنتها بعدما دام اختفائها لمدة 4 أيام حتى الآن، بينما انتشرت أسرتها وجيرانها يبحثون عنها في كل حدب وصوب أملاً في العثور عليها بسرعة وإعادتها إلى حضن والديها وطمأنة قلوب الجميع عليها.

بلاغ باختفاء فتاة في ظروف غامضة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بحضور فرج محمد حسن ومقيم عزبة سعودي بنطاق قرية بيهمو، إلى ديوان القسم، وتحريره محضراً باختفاء ابنته «ولاء» صاحبة الـ16 عاماً منذ أربعة أيام.

فريق بحث لسرعة إعادة الفتاة

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، لسرعة الوصول إلى مكان اختفاء الفتاة، وإعادتها إلى أسرتها، حيث يجرى تفريغ الكاميرات المتواجدة بالشوارع القرية من منزل الفتاة، ومن المقرر أن يتم تتبع خط سير الفتاة حتى الوصول إلى مكانها.

«ولاء» خرجت ولم تعد مرة أخرى

وأكد والد الفتاة أنّ ابنته خرجت لشراء بعض المستلزمات ولكنها لم تعد، موضحاً أنّه لا يعرف هل تم اختطافها، أم أنّها رحلت برغبتها عن المنزل وقررت عدم العودة، على الرغم من عدم وجود أي خلافات بينها وبين أسرتها، موضحاً أنّه نشر صفحتها عبر العديد من الصفحات والمجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أملاً في العثور عليها بأقصى سرعة، ولكن حتى الآن ليس هناك أي معلومة حول مكانها.