رشوان توفيق عن الصلح مع ابنته: مش هيحصل غير لما كل حاجة اتعملت تتلغي

كشف الفنان رشوان توفيق، عن حقيقة تصالحه مع حفيده «محمد»، بعد الأزمة المثارة بينه وبين والدة الأخير، التي وصلت إلى ساحات المحاكم.

وقال رشوان توفيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لازم آية بنتي تكون موجودة، وهي مش عايزة تيجي بناء على تعليمات الراجل اللي عايشة معاه، مش هيحصل مصالحة غير لما كل الحاجات اللي اتعملت لازم تتلغي، وفي حاجات مقولناش عليها عشان لو قلناها هيبقي الشكل العام سيء».

وأضاف رشوان توفيق: «محمد حفيدي كفاية اللي عمله فيه أحد الإعلاميين، وبعدين كبار النجوم كلموني بعد ما سمعوا المناقشات اللي قالها محمد بعدما أساء لي، هو واخد تعليمات من أبوه، وترتب عليه أن الشعب المصري شاف واحد بيعمل كدا في جده، ورد عليه الإعلامي وقاله المال ماله، وأعادها له 3 مرات».

رشوان توفيق: محدش هيمشي كلمته عليا

وتابع: «مش هلغي التوكيل مهما حصل، هبة عاملة توكيل، والحاجة زوجتي الله يرحمها كانت عملالي توكيل، والفلوس لما كانت بتطلع من بنوك كانت باسمي أنا، أنا اللي بدفع، محدش هيمشي كلمته عليا أبد».

واستطرد: «اكتشفت إن محمد حفيدي راح الشهر العقاري من قبل المشاكل عشان يلغي التوكيل، يعني كان مخطط، ولو ملمش نفسه المسألة هتكبر أكتر من قبل كدا، أنا 60 سنة بشتغل».

وبسؤاله عن إمكانية استقباله لحفيده في منزله، رد قائلا: «اللي عايز يجي يجي، والمحامي بتاعي يحل المشاكل معاهم، لأني تعبت من كتر المشاكل».