رشوان توفيق يتحدث لـ«الوطن» عن أزمته مع ابنته.. أحاديث ودعاء ودموع ورضا

بصوت بدا عليه التأثر، وبنبرة لم تخل من الرضا رغم الأزمة التي يعيشها حاليا، استشهد الفنان رشوان توفيق بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وبكلام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن الابتلاء والرضا في الأزمات، وتحدّث لتلفزيون «الوطن» عن أزمته مع ابنته وحفيده، ولسانه يلهج بالدعاء والثناء وحمد الله، مكررا الآية القرآنية «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ».

استشهاد بآيات القرأن الكريم

وصف الفنان القدير، المستشار مجدي مهران، المحامي الخاص به، بأنّه جندي من جنود الله «ربنا أكرمنا بيه»، كما أثنى عليه مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ».

رؤى صالحة في منام رشوان توفيق

استشهد رشوان توفيق ببعض الرؤى التي رآها في منامه، وتنبأ من خلالها بوقوع الأزمة الحالية، ومنها رؤية المستشار مجدي مهران الذي كان يصلي معه منذ سنوات في الزاوية المقابلة لمنزلهم، وهو يصلي على كرسي إلى جانبه وبدا عليه الحزن: «شوفته في المنام قبل الأزمة، والرؤية دي دليل على إنّه رجل متدين وملتزم».

وتحدث رشوان توفيق عن رؤية رآها للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز قبل رحيلها بـ4 سنوات، إذ جاءته في المنام وهي ترتدي ثوب أخضر، التي اعتبرها «ثياب أهل الجنة»: «كنت بحب دلال أوي، وفي رأيي الشخصي إنّها انتقلت للرفيق، وهي في أعلى درجات الإيمان والعمل والتقوى».

علاقة روحانية فريدة بزوجته الراحلة

تذكّر الفنان رشوان توفيق، رفيقة دربه الراحلة الحاجة أميمة وهو يغالب دموعه، قائلا: «مش بتسيبني ولا بتخلص من جوايا، كنت بزورها كل أسبوع وأتكلم معاها، وقريب روحها خاطبتني».

وتابع الفنان القدير، أنّه أثناء صلاته في البلكونة على كرسي في الصيف غلبه النوم وسمع زوجته تقول له: «قوم نام بدل ما انت نايم على الكرسي ورقبتك معووجة»، كما تذكّر رؤية رآها لزوجته وكانت حزينه خلالها، معتبرًا أنّ روحها كانت تشعر بالأزمة التي ستحدث: «فيها الخير وأنا بعتبرها من الصالحات».

رشوان توفيق يبكي خلال حديثه مع «الوطن» بسبب زوجته وابنته «فيديو»

كل من أحبه ربه ابتلاه

وتحدّث توفيق عن أزمته وربط بينها وبين إصابة المؤمن بالبلاء: «شفت الشيخ الطيب بيتكلم بالصدفة وبيقول كل من أحبه الله ابتلاه، ومن لا يحبه لا يبتليه، ويفضل فاكر الدنيا في إيده قوية».

وأضاف: «بإذن الله ربنا هيكشف هذه الغمّة، وبإذن الله ربنا هيكشف الغمّة»، مختتمًا بالدعاء لأبنائه وذريته وعباد الله المؤمنين: «ربنا يكفينا شر البلاد أنا وبناتي وأحفادي وذريتي وعباد الله المؤمنين» ودعى لابنته آية: «ربنا يصلح لها حالها ويشفيها ويخلي لها ابنها ويهديها سواء السبيل».