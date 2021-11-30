هبة رشوان توفيق: الصلح بين أبي وشقيقتي غير صحيح.. ولم يتصل بنا أحد

نفت الإعلامية هبة رشوان توفيق، ابنة الفنان رشوان توفيق، اليوم، ما ذكرته بعض وسائل الإعلام، بشأن انتهاء الخلافات بين والدها وشقيقتها «آية».

وقالت رشوان، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنها أطلقت مباردة للصلح من طرف والدها ومحاميه الدكتور مجدي مهران، ولكن لم يتلقوا استجابة لهذا المبادرة حتى هذه اللحظة.

وأضافت: «والدي قال في تصريح سابق للوطن، إن منزله مفتوح لحفيده وابنته في أي وقت، لكن منعرفش حاجة عن الصلح ده لحد دلوقتي ومحدش جه البيت زي ما طلب والدي، ومحدش اتصل بنا قال إنه جاي».

رشوان توفيق: بابي مفتوح لابنتي

وظهر الفنان القدير رشوان توفيق، أمس الاثنين، في لقاء مع تليفزيون جريدة «الوطن»، أكد فيه أن منزله مفتوح لابنته وحفيدها في أي وقت، وأن باب الصلح مفتوح طالما سحبت ابنته القضايا التي أقامتها ضده.

رشوان توفيق يتوقع انتهاء الأزمة قريبا

وأشار إلى أنه توقع حدوث أزمة حينما انطفأت النجفة الرئيسية في منزله، مرجحا انتهاء الأزمة التي يمر بها مع ابنته قريبًا، لافتًا إلى أن أكثر ما آلمه في هذه الأزمة هو أنه كان لا يتمنى حدوثها من الأساس.

وأضاف توفيق، أنه أنفق كل أمواله على أبنائه منذ طفولتهم، مؤكدًا أنه كان حينما يعد بناته بشيء كان ينفذ وعده، متوقعًا أن يرفع الله عنه هذه الغمة.

ودعا رشوان توفيق، لبناته وأحفاده وذريته وللمؤمنين، قائلا: «ربنا يكفينا شر البلاء أنا وبناتي وأحفادي وذريتي وعباد الله المؤمنين».