اجتماع موسع لمتابعة إنجاز مشروعات «حياة كريمة» بزفتى في الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، أنه يتابع بشكل يومي من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات المستمرة أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي يتم تنفيذها بمركز زفتي، وذلك لمناقشة التحديات ووضع حلول سريعة من أجل إنهاء كافة المشروعات في موعدها المحدد على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عُقِدَ، مساء اليوم، لمتابعة نسب إنجاز الأعمال بحياة كريمة بزفتى، بحضور نجوى العشيري، السكرتير المساعد، واللواء مهندس نهاد فاروق، من جهاز تعمير الساحل الشمالي، وإبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، ومديري الهيئات والشركات والدكتورة زينب سامي ممثل مؤسسة حياة كريمة.

مناقشة مشروعات الصرف الصحي

وبدأ الاجتماع بمناقشة مشروعات الصرف الصحي، والبالغ عددها 83 مشروعًا بتكلفة 680 مليون جنيه، حيث بحث المحافظ مع ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الجدول الزمني، لإنهاء 38 مشروعًا جاري العمل به، ومشروع آخر لم يبدأ.

وتم الانتهاء من نحو 44 خلال الفترة الماضية، بتكلفة إجمالية 680 مليون جنيه، كما بحث المحافظ مع هيئة مياه الشرب مشروعات المياه والبالغ عددها 226 مشروع بتكلفة 282 مليون جنيه، تنوعت بين مشروعات مد وتوصيل شبكات المياه، ووصلات منزلية، وإحلال وتجديد شبكات، وإعادة تأهيل محطات مياه، وإحلال وتجديد آبار ارتوازية و4 مشاريع إنشاء ووحدات حديد ومنجنيز.

واستكمل المحافظ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الكهرباء، والبالغ عددها 54 مشروع بتكلفة مالية 324 مليون جنيه ومشروعات الغاز الطبيعي، والبالغ عددها 54 مشروعًا بتكلفة 541 مليون جنيه في 12 قرية بنسبة إنجاز 77.7%، كما تم مناقشة التحديات التي تعوق العمل في بعض القرى من ضيق الشوارع وانخفاض مستوى المنازل، ووجّه المحافظ بتوصيل الغاز الطبيعي لمنازل «سكن كريم» والمجمعات الخدمية والمدارس.

مشروعات الاتصالات بمركز زفتى

وفي قطاع الاتصالات، تابع المحافظ مشروعين لمد خدمة التليفونات والإنترنت بنظام الفايبر أوبتكس بدلاً من الأسلاك النحاسية في قريتي نهطاي وتفهنا العزب، والجاري العمل بهما بنسبة تنفيذ 85.5%، في حين بلغت مشاريع التربية والتعليم 101 مشروع متنوع ما بين 34 مشروع بناء جديد، و15 مشروع توسعة، و45 مشروع رفع كفاءة وصيانة، و6 مشاريع إحلال جزئي ومشروع إحلال كلي، بنسب تنفيذ تتراوح ما بين 33% و 59.7%، حيث وجه المحافظ برفع كفاءة باقي المدارس التي لم تدخل المبادرة.

واستمر الاجتماع بمناقشة مشروعات الشباب والرياضة، وعددها 36 مشروع بتكلفة 194 مليون جنيه، وتتضمن مشروعات الشباب والرياضة، والصحة، والإسعاف، ومجمعات الخدمات الحكومية ومجمعات الخدمات الزراعية، إلى جانب تبطين 28 ترعة بتكلفة 465 مليون جنيه وإنشاء وصيانة 19 كوبري بتكلفة 17 مليون جنيه.

واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق، والتضامن الاجتماعي، والسكة الحديد، والحماية المدنية، والأسواق، والمواقف والتجميل.

يُذْكَرْ أن المحافظة تقوم بتنفيذ 749 مشروع بتكلفة 4 مليار جنيه داخل 54 قرية و88 تابع بمركز زفتى.