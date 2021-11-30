محافظ الغربية يناقش مع الصحة والكهرباء تطوير كورنيش ومستشفى طنطا العام

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا بمكتبه، لمناقشة عددًا من الملفات المشتركة بين مديرية الصحة، وشركة الكهرباء وحي ثان طنطا، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، والمهندس أشرف هرجه، رئيس قطاع الكهرباء شرق، والمهندسة أماني هاشم، رئيس قطاع الكهرباء غرب.

مناقشة مشكلات الصحة والكهرباء بالغربية

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ أهم المشاكل المتداخلة بين الجهات الحاضرة، موجهًا بسرعة إزالة الأكشاك الخاصة بشركة الكهرباء والتي تعوق تطوير كورنيش طنطا في المرحلة الرابعة والخامسة، وكذلك سرعة إنهاء المتطلبات الخاصة بمديرية الصحة لدى شركة الكهرباء، والمتعلقة بإنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والتي تفقدها المحافظ صباح اليوم.

تطوير كورنيش طنطا

يذكر أن المحافظة تقوم بتطوير كورنيش طنطا، من خلال خمس مراحل انتهت 3 منها وجار الانتهاء من المرحلتين الأخيرتين بإجمالي تكلفة 122 مليون جنيه بطول 5.4 كيلو متر، كذلك يتم إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 متر بتكلفة 618 مليون جنيه.