محافظ الغربية يوجه بتطوير مصنع القمامة بالمحلة الكبرى.. صور

أصدر الدكتور طارق راشد، رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، توجيهاته إلى اللواء حسين لبيب، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة الانتهاء من أعمال تطوير مصنع تدوير القمامة والبدء فى أعمال هدم المقر الإدارى القديم، بجانب إقامة ورشة ميكانيكية جديدة مع خطوط إضافية للتشغيل وفق جدول زمني استعدادا للافتتاح الرسمي خلال أسابيع مقبلة.

البدء في أعمال الهدم الإدارة القديمة لبناء مصنع تدوير القمامة بالمحلة

كما شدد محافظ الغربية، على أهمية التشغيل التجريبي للخطوط الإنتاج الجديدة وصيانة ثلاثة خطوط متهالكة من خلال التنسيق مع شركات متخصصة في مجال التدوير تحت إشراف وزارتي البيئة والإنتاج الحربي.

تفعيل اللجنة الطبية وتوقيع الكشف الطبي على الأطفال بدور الرعاية

من ناحية أخرى، وجه رئيس المدينة العمالية، المهندس عبدالمجيد كامل، سكرتير عام مجلس المدينة، بأهمية تفعيل دور اللجنة الطبية باستئناف أعمالها، وتوقيع الكشف الطبي على الأطفال فى دور الرعاية التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى.

وتضمن تعميم دور اللجنة الصحية بدار «التقي والنور للرعاية بنين» بميت الليت هاشم، وعدد الأطفال بها 27 طفلا، أعمارهم بين 12 - 14 عاما، ودار «الإخلاص الخيرية لرعاية الأيتام»، بسامول، وعدد الأطفال بها 17 طفلا أعمارهم بين 3 - 11 عاما.

أطباء متخصصون لتوقيع الكشف الطبي على أطفال الأيتام

كما ضمت اللجنة الطبية، عددا من الأطباء المتميزين، أهمهم الدكتور أمل حيدر الفوطي، استشارى أطفال بالمستشفى العام، والدكتور منى إبراهيم اليماني، نائبا عن مدير الإدارة الصحية أول المحلة، والدكتور مروة حسن المداح نائب عن مدير الإدارة الصحية ثان المحلة، والدكتور نهى رشاد صلاح، طبيب بشري أول المحلة والدكتور بسمة فتحي عبدالمنعم طبيب بشري ثان المحلة.

اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والاطمئنان على سلامة وصحة الأطفال

كما كلف رئيس المدينة في توجيهاته بأهمية متابعة الإجراءات الاحترازية المتابعة والاطمئنان على سلامة وصحة الأطفال للحد من كورونا من خلال تشكيل لجنة تضم كلا من ناريمان بهجت قسم الأسرة والطفل وغادة حشيش تربية وتعليم، ومنسق عام اللجنة ماجدة حفيضة مقرر وحدة حماية الطفل بمركز ومدينة المحلة الكبرى.