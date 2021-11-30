انتخابات ليبيا: نجل «القذافى» يفشل فى الطعن ضد استبعاده

ألغيت، أمس، جلسة النظر فى استئناف المرشح الرئاسى سيف الإسلام القذافى ضد قرار استبعاده؛ لعدم حضور القضاة إلى مجمع محاكم سبها، الذى تؤكد مصادر عدة أنه محاط بمجموعات مسلحة.

وكان محامو سيف الإسلام القذافى يسعون لتقديم طعن ضد قرار المفوضية الوطنية للانتخابات باستبعاده من السباق الانتخابى المقرر فى 24 ديسمبر الجارى لعدم انطباق شروط الترشح عليه، خصوصاً ما يتعلق بالسجل الجنائى.

ودعت شخصيات ومواقع إخبارية ليبية لتنظيم مظاهرات سلمية صباح أمس أمام مبنى مجمع المحاكم فى مدينة سبها، الواقعة فى جنوب غرب البلاد، وذلك بهدف حماية قضاة المحكمة وتأمين وصولهم والحيلولة دون محاولات إبعادهم من قبَل المسلحين، وذلك بعد أنباء تعرض قضاة المحكمة لتهديدات حتى لا يتمكنوا من النظر فى طعن «سيف الإسلام».

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا قد أعربت عن قلقها من استمرار إغلاق محكمة الاستئناف فى سبها وتهديد القضاء ومنعهم من الحضور لأداء الواجبات المكلفين بها، ما يُعيق، وبشكل مباشر، العملية الانتخابية.

واعتمدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لائحة الدعاية الانتخابية، لانتخابات مجلس النواب ورئاسة الدولة، وتحوى 31 مادة توضح الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية.

ونشرت المفوضية، عبر موقعها الإلكترونى، صباح أمس، قراراً متبوعاً بقوانين الحملات الانتخابية، نصت مادته الأولى على أن اللائحة تحمل المعانى الواردة فى قوانين مجلس النواب ذاتها بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته وانتخاب مجلس النواب، إلى جانب قانون إنشاء مفوضية الانتخابات.