وزير الخارجية: هناك توافق أممي على عقد انتخابات ليبيا في موعدها

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك توافق دولي كبير، وكان هناك حرص من كل الدول التي شاركت في الفعاليات الخاصة بالملف الليبي، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي وضعت في إطار منتدى الحوار الوطني الليبي، وكانت الانتخابات وموعدها في مقدمة الاهتمامات، خاصة بعد صدور قانون الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الليبية مزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل

وأضاف «شكري»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك توقعات بأن يصدر مجلس النواب الليبي، قانون الانتخابات التشريعية، فالجميع يقدر وجود حكومة منتخبة، تُعبر عن إرادة الشعب الليبي، وهي خطوة ضرورية ورئيسية، لاستعادة ليبيا استقرارها وتوحيد مؤسساتها والحفاظ على سيادتها، فالانتخابات الليبية مزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وكان وزير الخارجية، أكد أن الدورة الأخيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت فرصة للقاء وزراء الخارجية المشاركين، إذ حضر كل وزراء الخارجية الدائمين العضوية في مجلس الأمن عدا الصين لم تحضر هذه الدورة، كما تم هناك لقاءات عديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية الشقيقة المشاركة في الاجتماعات الخاصة بليبيا، فضلا عن لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي، «اللقاءات كانت كلها فرصة لاستعراض رؤية مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وأيضًا تناول العلاقات الثنائية مع كثير من شركاء مصر الدوليين».

تفاصيل لقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره السوري

وعن لقاء سامح شكري مع وزير الخارجية السوري، أوضح وزير الخارجية المصري، أن اللقاء كان من أجل التعرف على الرؤية السورية الحكومية لحل الأزمة السورية وأسلوب حلها والخروج من الأزمة السورية لتحقيق مصلحة الشعب السوري الشقيق.