المجلس القومي للمرأة: 15 دائرة حكي لتمكين الفتيات داخل مدرسة بالجيزة

نفذ المجلس القومي للمرأة لليوم الثاني على التوالي عدد 15 دائرة حكي ضمن مبادرة «دوي» لتمكين الفتيات بمشاركة 129 طالبا وطالبة من مدرسة الشهيد سامح خضير الإعدادية المشتركة، بقرية منديش، مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن حملة الـ16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة.

وترفع الدوائر شعار ضرورة توفير مناخ آمن للفتيات لإجراء حوار والتعبير عن آرائهن وأفكارهن فى العديد من الأمور الخاص بهن وبمجتمعاتهن المحيطة.

لقاء تدريبي لـ عدد من المدرسات والإخصائيات

وكشفت إيزيس محمود مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج والتوعية أن اليوم الثاني تضمن لقاء تدريبيا لفريق دوي بالمجلس مع عدد من المدرسات والإخصائيات الاجتماعيات لنقل مهارات إدارة الحوار بالدوائر لتطبيقها مع طالبات وطلاب المدارس بالمدينة كنموذج للتطبيق يستمر على مدار العام.

وأشارت إلى أنه تم تنظيم لقاء كبير ضم عددا من القيادات المجتمعية بحضور الطلاب تناول القضايا التي تتضمنها دوائر الحكي.

حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة

كان المجلس القومي للمرأة قد أعلن إطلاق حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، بداية من 25 نوفمبر حتى 10 من ديسمبر المقبل الذي يوافق اليوم العالمى لحقوق الإنسان وذلك تحت شعار «كوني».

وتستمر مبادرة المجلس القومي للمرأة للعام السادس على التوالي لمشاركة العالم جهوده وأنشطته لمواجهة هذه المشكلة العالمية الخطيرة، في إطار جهود المجلس بمناهضة العنف ضد المرأة بكافة اشكاله بمختلف أنحاء الجمهورية ، من خلال الرسائل التوعوية لنبذ الثقافات السلبية الموروثة بسبب العنف ضد المرأة الذي يتطلب توحيد الجهود بين كل المؤسسات الوطنية والأهلية وشركاء التنمية للتعريف بالقضية باعتبار أن المرأة نواة المجتمع.

وجاء ضمن المبادرة، تنفيذ نماذج محاكاة للمجلس القومي للمرأة من الشباب، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات واللقاءات وورش العمل حول «مناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله».