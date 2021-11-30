«الصحة» تعلن مكان تطعيم طلاب المدارس بلقاح «فايزر»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة فتحت باب التسجيل للطلاب بداية من 12 عامًا، للحصول على لقاح كورونا «فايزر»، مشيرًا إلى أنه بعد إتمام عملية التسجيل للطلاب وإدخال رقم شهادة الميلاد الخاصة بهم بدلا من البطاقة، يتم إرسال رسالة لهم لمراكز تلقي لقاح كورونا تحدد داخل الرسالة.

تطعيم الطلاب بلقاح فايزر داخل مراكز لقاح كورونا

ونفى المتحدث الرسمي وزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، توفير الوزارة اتوبيسات لتطعيم الطلاب من 12 عامًا، قائلا: «هنوفر اتوبيسات ليه والتطعيم مش في المدارس نظرا لطبيعة اللقاحات واحتياجه لثلاجات معينة لحفظه.. أولياء الأمور هيروحوا بالطلاب لمراكز تلقي لقاح كورونا».

مراكز تلقي لقاح كورونا

وكشف «عبدالغفار»، عن توجيه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، بالتوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية؛ للوصول إلى المستهدف من تطعيم المواطنين، وكذلك الطلاب في المدارس؛ للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأشار إلى أن هذه الفئة سيجري تطعيمها بـ لقاح كورونا فايزر، لافتًا إلى أن التجارب السريرية التي أجريت على اللقاح، أجازت استخدامه للأطفال، مؤكدة أن الآثار الجانبية هي المتعارف عليها وغير ضارة أو خطيرة، بداية من ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو الإحساس بالتعب والإرهاق.

وأكدت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان، استمرار الوزارة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل في جميع محافظات الجمهورية.