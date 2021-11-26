محافظ بني سويف يناقش جهود فرع المجلس القومي للمرأة عن شهر نوفمبر

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية الجهود والأنشطة المتعددة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة في خدمة قضايا المرأة، والسعي لتحفيز المرأة في بني سويف وتشجيعها على المشاركة الجادة وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا، مؤكداً أن الدولة نفذت خطوات مهمة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتبوء المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.

أنشطة المجلس القومي للمرأة ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، الذي تضمن الإشارة إلى الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات التي أطلقها المجلس في العديد من المجالات على مدار شهر نوفمبر الجاري.

وأوضحت مقررة الفرع «أنه في مجال التمكين الاقتصادي، نظم فرع المجلس 8 ندوات عن مشروع الادخار والإقراض ومبادرة باب رزق، التي استهدفت التعريف والتوعية بالمجموعة الادخارية والإقراض الرقمي لاختيار السيدات، استفاد منها نحو 600 سيدة وفتاة، بقرى: البرانقة وصفط راشين، سدس الأمراء وطنسا، زاوية الناوية، صفط راشين، قمن العروس والحكامنة والمسيد.

أهمية معاملة الأزواج لبعضهم

وفي المجال الاجتماعى ومجابهة العنف ضد المرأة، فقد نظم ندوة «مبادرة الأسرة أمن قومي» بجمعية تنمية المجتمع المحلي التي تهدف إلى أهمية معاملة الأزواج لبعضهم البعض استهدفت 20 سيدة، بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية تناولت التوعية بأضرار «ختان الإناث»، بقرى بني زايد وكفر أبو شهبة وبياض العرب، وتم تدريب السيدات على رسائل حملة طرق الأبواب لمناهضة ختان الإناث استهدفت عدد 30 رائدة.

توزيع 45 بطانية

وفي جانب المساعدات الاجتماعية والقوافل الصحية فقد قام فرع المجلس بتوزيع عدد 45 بطانية بقرى كوم أبو خلاد والحرجة، بمركز ناصر، بجانب عقد قافلة طبية توعوية بقرية شريف باشا لدعم صحة المرأة بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة ومديرية الصحة استهدفت 200 سيدة.

فيما تلقى مكتب الشكاوى بفرع المجلس أكثر من 20 شكوى ما بين تحرش وأحوال شخصية ومشكلات للتضامن الاجتماعي، حيث تم الاستجابة للشكاوى وإحالة 11 حكما قضائيا لصالح الشاكيات إلى المحامين المتطوعين التابعين لفرع المجلس.