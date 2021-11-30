ضبط 161 جهاز «آيفون» بصحبة راكبة قادمة من دبي بمطار القاهرة

أحبطت مصلحة الجمارك المصرية، بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد علي، مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.

وأضافت «الجمارك» في بيان صحفي، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 911 القادمة من دبي، اشتبه أحمد عجمي، مأمور اللجنة الجمركية في راكبة مصرية، تجر معها عربة أطفال بها طفلها وبعض الحقائب.

تفتيش الراكبة ذاتيا

وأوضح البيان، أنه بالعرض على حمدي حافظ، نائب مدير الإدارة، قرر تكليف نجاح لطفي، مأمور الجمرك، تحت إشراف هاني أبو طالب، لتفتيش حقائب الراكبة، وأماني عبدالله، مأمور الجمرك، لتفتيشها ذاتيا، فتبين وجود 161 جهاز محمول ماركة «آيفون» مخبأة داخل حقائبها وداخل عربة الطفل وعلى جسمها.

وأكدت «الجمارك»، أن أحمد علي، مدير الجمرك، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، برقم 202 لسنة 2021، وإخطار إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، في إطار تعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

إحباط أكثر من 1890عملية تهريب خلال أكتوبر الماضي

كانت مصلحة الجمارك المصرية، أعلنت اليوم عن إحباط أكثر من 1890عملية تهريب، خلال شهر أكتوبر الماضي، مشيرة في تقرير اليوم، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، ولفتت إلى أن إجمالي القيمة الجمركية للمحاضر بلغت نحو 197.47 مليون جنيه بينما بلغت قيمة التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 415 مليونًا و156 ألف جنيه، مؤكدة على أنه تم تحرير 983 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 33 مليونًا و688 ألف جنيه، و30 محضرًا لتهريب مواد مخدرة.